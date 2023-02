PSG : Neymar de retour face à l’OM ?

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG se déplace au Vélodrome afin d’y affronter l’Olympique de Marseille. Ayant purgé sa suspension, Marco Verratti devrait être de retour pour l’occasion, Christophe Galtier pourrait également compter sur le retour de Neymar.

La star brésilienne a manqué le rendez-vous face à Montpellier (victoire 1-3) pour fatigue musculaire, puis celui de ce samedi face à Toulouse (victoire 2-1) à cause d’une gêne aux adducteurs. Une semaine durant laquelle Neymar a travaillé individuellement en salle. Cependant, le numéro 10 du PSG était présent dans les travées du Parc des Princes aux côtés de son père, afin d’assister à la victoire de ses coéquipiers lors de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats face au TFC. Une rencontre qui s’est suivie de la fête d’anniversaire du Brésilien, qui s’est tenue « au Bonnie, un bar-restaurant branché avec vue imprenable sur la Seine, dans le 4e arrondissement de Paris« , selon RMC Sport. La soirée s’est déroulée de manière plus discrète que certaines années, à en croire la rareté des clichés qui ont fuités sur les réseaux sociaux.

Neymar reçoit beaucoup d’amour de ses coéquipiers pour son anniversaire 🎉❤️💙 pic.twitter.com/fXZf2FWz1I — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 5, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Au lendemain de cette soirée, ce dimanche matin, Neymar a pu découvrir les propos de Luis Campos à son sujet, encensant son professionnalisme : « J’ai zéro critique à faire sur Neymar ! Il est toujours à l’heure, toujours dans des bonnes dispositions. Ce Neymar, c’est un Neymar incroyable« , a-t-il déclaré au micro de Téléfoot. Après cette semaine sans compétition, le meneur de jeu des Rouge & Bleu devrait reprendre les séances d’entraînement collectif « en début de semaine » à en croire le dernier point médical en date du Paris Saint-Germain, en amont de la rencontre face au TFC. Au sortir de la victoire de ce samedi, Christophe Galtier a déclaré que Neymar avait des chances de faire son retour pour le Classique qui se jouera ce mercredi 8 février (21h10 sur BeIN Sports & France 3) au Vélodrome dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France : « On va récupérer des joueurs. D’abord Marco (Verratti ; NDLR), qui revient de suspension, et je pense Sergio (Ramos ; NDLR) et Ney aussi. Là, c’est le fameux Classico, […] J’espère avoir mon effectif au complet !« . Cette rencontre face à l’OM se jouera à une semaine du huitième aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, l’occasion pour Neymar de prendre le rythme, avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco en championnat entre les deux rendez-vous.