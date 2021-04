Lizarazu : “Le PSG dépend beaucoup de deux individualités”

Le Bayern Munich reçoit ce mercredi soir le PSG dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le Bayern un club que connaît très bien Bixente Lizarazu. L’ancien latéral gauche a joué huit ans en Bavière (1997-2004/2005-2006). Pour lui, cette confrontation va opposer une machine de guerre contre une équipe qui s’appuie sur deux individualités.

“Ce n’est pas une finale, c’est simplement un quart de finale, tempère le consultant de TF1 pour France Info. La route est encore longue pour gagner la Ligue des champions. Il y aura peut être une petite pensée sur cette finale perdue pour le Paris Saint-Germain, mais on est dans un autre contexte et avec un match aller-retour sur tout ce qui est complètement différent par rapport à l’approche de la saison. Le Bayern est la meilleure équipe d’Europe. Ils ont gagné la Ligue des champions la saison dernière. Ils sont encore sur un très bon parcours en championnat et sont premiers, ils maîtrisent et c’est une équipe qui est encore extrêmement solide. Donc, ce que je dirai c’est que ce sont surtout deux équipes complètement différentes. Le Paris Saint-Germain dépend beaucoup de deux individualités, Mbappé et Neymar et dans un sport collectif, c’est un peu un paradoxe. Avec ces deux individualités, dans un grand jour, ils peuvent vraiment être surprenants et en même temps, ils peuvent avoir des moments de doutes, de faiblesse, comme en championnat face à Lille, par exemple, ou ces deux individualités n’ont pas répondu présent. Le Bayern est une machine, c’est un groupe, c’est un collectif et même sans Lewandowski. même en l’absence de Gnabry à cause du Covid, ça reste un gros collectif et une équipe qui a l’habitude de gros matchs en Ligue des champions.“