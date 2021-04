Pas d’équipe-type pour le PSG mercredi soir à Munich face au FC Bayern, c’est acquis. Il manquera Leandro Paredes (suspendu), Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Covid), certainement Mauro Icardi, possiblement Danilo Pereira (mollet). C’est beaucoup. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Didier Roustan a fait le tri parmi les pistes du moment. Notamment au milieu de terrain.

“Draxler titulaire pour le Bayern-PSG ? Ah non, ce n’est pas possible… Contre Dijon, oui, mais là ce n’est pas possible. Peut-être qu’il jouera et sera super… mais non. Il a lâché depuis longtemps. Je n’en peux plus de Draxler. Plutôt Ander Herrera ? Il peut être intéressant, le souci c’est qu’il est souvent blessé. Mettre Di Maria dans un milieu de terrain à trois, ça me pose problème. Un peu sur un côté comme ça, Emery l’a tenté, Tuchel l’a tenté. A chaque fois cela a été un désastre. Di Maria en n°10, je n’y pas crois trop non plus. Et puis, dites-moi si je me trompe, mais Di Maria il ne fait pas une grande saison avec le PSG non ? On est bien d’accord. Di Maria , je le mets peut-être à droite et peut-être Herrera dans l’entrejeu. Di Maria il cavale quand même, on ne peut pas lui enlever ça. Si Kehrer joue, il faut l’aider“, a commenté Didier Roustan. “Est-ce qu’on ne mettrait pas Neymar en n°10 et il se balade, il peut leur poser des problèmes et distribuer plutôt que dribbler; Mbappé à gauche, là où il est fort actuellement, et Kean avant-centre.”