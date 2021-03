Lizarazu : “Ne pas oublier que le Barça a pris des branlées ces dernières années”

La page de la Coupe de France a été vite tournée, toutes les têtes sont sur le PSG-Barça de mercredi prochain au Parc des Princes. Avec le 4-1 de l’aller, les Parisiens ont de la marge et de la confiance. Et puis les Catalans ne sont pas les derniers en termes de sorties de route, comme le rappelle Bixente Lizarazu.

“Il faut avoir confiance, le match aller te donne une grande confiance. Puisqu’on parle de remontada, il ne faut pas oublier que le Barça ils ont pris des branlées ces dernières années en Ligue des champions. Donc tranquille ! Ce PSG là avec Pochettino, il a des bases intéressantes. On commence à y voir assez clair. Il a un triangle Navas-Marquinhos-Kimpembe de très haut niveau, c’est une super base. La doublette Paredes-Verratti, ça fonctionne bien aussi pour faire la transition vers une attaque de feu. On a un Kylian Mbappé qui est revenu à son meilleur niveau. Di Maria revient, Icardi…”, a commenté le champion du monde 98 lors de Téléfoot. “Faut-il prendre un risque avec Neymar ? Non. L’équipe du PSG a de la structure sans lui. Il faut l’amener tranquillement et penser aux prochaines échéances. Mais, je pense que le PSG a de quoi être rassuré. Il faut être humble mais certain de ses forces. Mbappé est très chaud ! Je ne pense pas que ça ne passe pas pour le PSG.”