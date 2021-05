Locatelli (Sassuolo) attiré par le PSG

Voilà de quoi inquiéter la Juve… Manuel Locatelli (23 ans, coté 35M€ par Transfermarkt) pourrait lui échapper. Le milieu de terrain international de Sassuolo sous contrat jusqu’en 2023 – l’un des principaux objectifs de la direction de la Juventus donc – a déclaré dans un entretien avec lequipe.fr qu’il était attiré par une aventure à l’étranger, au PSG en l’occurrence, comme ses partenaires de sélection italienne Marco Verratti, Moise Kean ou Alessandro Florenzi. D’autant plus que le club francilien l’aurait sur ses tablettes. “Il y a des trains qu’il faut prendre et s’ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie”, commente Manuel Locatelli dans le média sportif. “Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé. Le PSG a une image de grand club au sein d’une très belle ville, ce qui compte également. […] Je remercie Sassuolo car ils ont cru en moi à un moment où beaucoup doutaient (en 2018). On sait tous quel est le meilleur chemin à prendre pour moi cet été. Ça peut être l’Italie comme l’étranger.“