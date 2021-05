Garétier : “Sergio Ramos au PSG, c’est une information crédible”

Signer Sergio Ramos (35 ans) est-ce une opportunité à saisir pour le PSG ? Le défenseur central international espagnol est à trois matches d’adieux avec le Real Madrid. Les deux parties n’ont toujours pas d’accord. Pour le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier, ça discute logiquement dans la coulisse.

“Sergio Ramos au PSG, c’est une information crédible. Remettons tout en perspective. Il y aura très peu d’argent au PSG et ailleurs pour des transferts. Un ou deux peut-être… Alors qu’est-ce que vous faites ? Vous prolongez vos joueurs, vous gardez vos actifs. Et puis vous allez signer des joueurs libres. Maintenant, c’est comme ça que cela fonctionne. Sergio Ramos est en fin de contrat avec le Real Madrid, il ne va pas prolonger parce qu’il n’a pas voulu baisser son salaire, il veut même voir monter son salaire. Florentino Pérez a dit “on n’a pas d’argent pour le conserver, donc il va partir”. Il sera probablement remplacé par David Alaba, lui aussi en fin de contrat, au Bayern”, a commenté le journaliste sur le plateau du Late Football Club. “Il y a des contacts avec le PSG, il y a des discussions entre le clan Ramos et Leonardo pour éventuellement conclure cette affaire. Je ne dis pas que ça va se faire. Mais c’est crédible.”