Montpellier / PSG : un XI avec les “Quatre Fantastiques” ?

Presnel Kimpembe et Ander Herrera suspendus, Marco Verratti, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier et Juan Bernat indisponibles, il va manquer quelques munitions à Mauricio Pochettino à la Mosson. Mais l’entraîneur du PSG a de quoi faire pour passer l’obstacle Montpellier HSC en demi-finale de la Coupe de France. Surtout en attaque avec Di Maria, Neymar, Icardi, Rafinha, Kean, Draxler, Sarabia et normalement Mbappé, prêt à jouer, de retour dans le groupe après une contracture au mollet. Le technicien argentin se voit offert là la possibilité d’aligner les “Quatre Fantastiques”, une rareté. Tentera t-il le coup de l’association Di Maria-Neymar-Mbappé-Icardi ? Pas impossible puisque le match est capital et qu’il s’agît de responsabiliser les stars. Dans ce cadre Leo Paredes et Gana Gueye pourraient être associés pour faire le travail dans l’entrejeu. Reste la question épineuse de l’arrière-garde. C’est un match de coupe domestique, on pourrait donc avoir Sergio Rico dans la cage. Et une défense remaniée avec Abdou Diallo recentré pour épauler Marquinhos. Ce qui voudrait dire que Mitchel Bakker joue à gauche. A droite, on peut supposer un retour dans le onze titulaire d’Alessandro Florenzi.

LE XI POSSIBLE DU PSG

Possible feuille de match du MHSC / PSG

Demi-finale de la Coupe de France 2020/2021 | Mercredi 12 mai 2021 à 21 heures au Stade de la Mosson | Diffuseur : Eurosport 2 | Arbitre : Pignard | VAR : Lesage et Guenaoui