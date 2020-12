Depuis plusieurs jours, on parle de l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG en lieu et place de Thomas Tuchel. Mais ces deux faits ne sont toujours pas officiels. Mais cela ne devrait plus tarder selon les informations du Parisien. C’est même “imminent” selon le quotidien francilien. L’annonce de l’arrivée de l’entraîneur argentin devrait intervenir “en concomitante avec l’annonce de la fin de la collaboration des champions de France avec Thomas Tuchel.” Le point qui coinçait dans cette double opération était les négociations sur l’indemnité de départ du coach allemand. Un accord a été trouvé hier soir, il n’y a donc plus d’obstacle pour introniser Mauricio en tant que nouvel entraîneur du PSG. Comme indiqué depuis plusieurs jours, l’ancien capitaine du PSG devrait arriver avec ses fidèles Miguel d’Agostino et Jesus Pérez, ainsi que son fils Sebastiano. Il pourrait aussi faire venir un nouvel entraîneur des gardiens – Antonio Jimenez – avec qui il est resté proche et qui était là avec lui dans ses trois anciens clubs (Espanyol de Barcelone, Southampton et Tottenham). Le Parisien qui fait savoir que Pochettino n’aura pas de mal à discuter avec ses futurs joueurs puisqu’il parle encore le français ainsi que l’espagnol et l’anglais. Enfin, la reprise devrait bel et bien avoir lieu le 3 janvier même si le nouveau staff aurait aimé le faire plus tôt. “Mais pour des raisons logistiques cela apparaît compliqué, et aucun joueur n’a reçu d’informations allant dans ce sens à cette heure“, conclut le quotidien régional.