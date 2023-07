Depuis plusieurs semaines, le PSG a finalisé l’arrivée de Manuel Ugarte. Mais son officialisation tarde, notamment en raison du dossier de l’entraîneur.

À quelques jours de la reprise de l’entraînement, qui devrait avoir lieu le 10 juillet prochain à Poissy, le PSG a encore quelques dossiers à régler. Si les arrivées de Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Marco Asensio et Manuel Ugarte sont déjà bouclées, les officialisations tardent à arriver. Et pour cause, le club parisien veut d’abord introniser son nouvel entraîneur. Mais le départ de Christophe Galtier n’étant pas encore totalement bouclé, l’arrivée officielle de Luis Enrique est par conséquent décalée.

À voir aussi : PSG : Manuel Ugarte, présentation d’une potentielle recrue

Les recrues doivent encore patienter

Alors que son officialisation était prévue pour ce lundi 3 juillet, Manuel Ugarte doit encore s’armer de patience. Après des vacances à Tenerife, l’Uruguayen de 22 ans est actuellement à Lisbonne pour faire ses adieux à ses coéquipiers du Sporting. Mais, il n’est toujours pas officiellement un nouveau joueur des Rouge & Bleu. En effet, comme le rapporte Record, le PSG tarde à annoncer le départ de Christophe Galtier et par la même occasion officialiser son nouvel entraîneur. Toujours selon, le quotidien portugais, le champion de France en titre compte déjà introniser Luis Enrique avant d’annoncer l’arrivée de Manuel Ugarte. Une situation qui concerne aussi les autres recrues. Les jours à venir seront donc mouvementés chez les Rouge & Bleu.