PSG : Manuel Ugarte, présentation d’une potentielle recrue

Pour lancer son marché des transferts estival 2023, le PSG semble s’être penché sur Manuel Ugarte. Ce milieu de terrain du Sporting Portugal pourrait être la première recrue du prochain mercato d’été Rouge & Bleu. Pour finaliser l’opération, le Paris Saint-Germain devra s’acquitter de près de 60 millions d’euros.

Voilà une piste pour le moins étonnante, ou au moins sortie du chapeau. En effet, peu d’observateurs du club de la capitale pouvaient s’attendre à ce que Manuel Ugarte soit sur les tablettes du Paris Saint-Germain. En effet, selon les derniers échos de la presse en Europe, les discussions sont à un stade très avancé entre l’Uruguayen et les dirigeants parisiens. Malgré la concurrence de Chelsea, ou Tottenham, le PSG semble être le mieux positionné afin de rafler la mise et s’acquitter des 60 millions d’euros attendus par le Sporting Portugal. Une somme correspondante au montant de la clause libératoire du joueur. S’il n’est pas vraiment connu du grand public, Canal Supporters s’est penché sur le profil afin de le présenter et d’en savoir davantage sur la potentielle première recrue de l’été prochain.

Une ascension rapide

Manuel Ugarte, aujourd’hui âgé de 22 ans, est née à Montevideo (Uruguay). Milieu de terrain on en peut plus rugueux, il est formé au club du CA Fénix dans lequel il évolue de 2014 à 2021. A l’hiver 2021, il rejoint le Portugal pour son premier transfert et atterri au FC Famalicao. Six mois plus tard, il semble éblouir le championnat lusitanien de son talent, puis est transféré au Sporting Portugal contre une somme avoisinant les 10 millions d’euros. Toujours en 2021, au mois de septembre plus précisément, il fait ses premiers pas avec la sélection A de l’Uruguay.

Manuel Ugarte sous le maillot de la sélection Uruguayenne

Si son année 2021 est celle de son ascension, sa première saison avec le Sporting Portugal a été on ne peut plus pleine. Pour ses premiers pas dans l’élite du championnat portugais, Manuel Ugarte prend part à 39 matchs toutes compétitions confondues (1 but – 2 passes décisives). L’ascension se poursuit la saison suivante avec un temps de jeu plus important, et une expérience acquise grâce aux rencontres européennes. Pour sa deuxième saison complète en Europe, le milieu de terrain dispute 47 matchs (TCC), ce qui fait de lui le quatrième joueur le plus utilisés par Ruben Amorim au cours de l’exercice 2022/2023. En deux saisons au Sporting Portugal, Manuel Ugarte a goûté aux plus grandes joutes du Vieux Continent avec pas moins de 10 rencontres de Ligue des Champions disputées, dont des parties face à l’Olympique de Marseille, l’Eintracht Francfort, l’Ajax Amsterdam, Tottenham ou encore Manchester City.

Un bon profil pour le PSG ?

Manuel Ugarte est décrit par tous les observateurs comme un pur milieu défensif. « C’est un profil assez défensif, qui ne se projette pas forcément, et peut jouer 6 ou 8 plutôt défensif […] C’est un joueur qui s’est amélioré dans sa gestion du pressing adverse, il dribble bien pour s’en sortir, et protège très bien son ballon« , nous confient les observateurs du football portugais derrière le compte Twitter @AdeptosFR. Pour ce qui est de son jeu offensif avec ballon, Ugarte est un joueur qui « se projette très peu vers l’avant, tente rarement les frappes, en revanche il va assurer toutes ses passes et être solide au milieu dans la conservation du ballon« . S’il peut apporter de l’impact physique et sa combativité dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain, son jeu de passe pourrait ne pas peser en sa faveur. En effet, statistiquement, Manuel Ugarte n’est pas le plus dangereux et pesant dans ce domaine.

Image : Twitter @datascout_

Paradoxalement à l’avancée du dossier, les statistiques dans le domaine de la passe de Manuel Ugarte appuient la piste d’un joueur dont la plus-value sera moindre dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, aux côtés de joueurs dont les passes dangereuses, décisives et vers l’avant ne sont pas le point fort. Toujours statistiquement, Manuel Ugarte dresse des bilans chiffrés plus qu’honorables en terme de récupérations et de duels gagnés. L’Uruguayen est redoutable dans les duels en un contre un, et défend très souvent debout. Malgré le côté rugueux du joueur, ce dernier se retrouve peu au sol durant les rencontres.

Image : Twitter @datascout_

La rigueur du joueur en fait celui qui commet le plus de fautes cette saison en Liga Bwin comme le rapporte le compte Twitter @ParisStats. Manuel Ugarte est à la tête d’un bilan de pas moins de 64 fautes en 31 matchs, soit une moyenne de 2,4 fautes par match. A titre de comparaison, Marco Verratti, le premier dans ce domaine aujourd’hui au PSG, commet en moyenne 1,6 faute par match (35 fautes en 27 matchs).

A noter qu’il est important de mettre en corrélation les chiffres de Manuel Ugarte avec l’adversité à laquelle il fait face du côté du championnat portugais.

Une affaire surévaluée ?

Pour s’attacher les services de Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain devra s’acquitter de la somme de 60 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire associée à son contrat. Arrivé au Sporting Portugal au cours de l’été 2021, le milieu de terrain de 22 ans y avait signé un bail de six ans, ce qui le lie aux Verdes e Brancos jusqu’en juin 2026. A l’époque, l’actuel quatrième du championnat portugais avait posé 10,5 millions d’euros sur la table afin d’attirer Manuel Ugarte en provenance du FC Famalicao. Pour @AdeptosFR, le montant de 60 millions d’euros semble un peu élevé : « Son prix me parait légèrement élevé pour un milieu défensif, mais ce n’est pas une question de niveau, parce qu’il est plus qu’à la hauteur cette saison« . Pour d’autres observateurs du football portugais, les 60 millions d’euros, c’est la moindre des choses : « Niveau tarif, 60 millions d’euros pour lui (Manuel Ugarte ; NDLR) c’est vraiment cadeau tellement il est fort. Il vaut limite 80 millions d’euros, il va tout éclater !« , déclare le suiveur du Sporting Portugal qu’est @Nunomel1605

Il faut dire que la concurrence (Chelsea, Tottenham entre autres) et le marché actuel, aident le Sporting Portugal à être ferme sur le tarif, et garder sa position inflexible autour de la clause libératoire de 60 millions d’euros. Sur le site spécialisé Transfermarkt, Manuel Ugarte est évalué à 25 millions d’euros depuis le début du mois de mars 2023. Selon le journaliste portugais Pedro Almeida, le club de la capitale aurait proposé un contrat avoisinant les 5 millions d’euros par an. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain déboursera autant d’argent pour un joueur qui s’apparente davantage à un énième pari, dans une période où le fair-play financier pourrait venir troubler les plans des dirigeants parisiens.