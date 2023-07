Le PSG vise Bradley Barcola afin de renforcer son secteur offensif. Problème, l’OL ne parait pas enclin à laisser filer sa pépite de 20 ans.

Si le PSG a d’ores et déjà recruté six nouveaux joueurs depuis l’entame du mercato estival, l’effectif à la disposition de Luis Enrique devrait encore pas mal évoluer d’ici au mois de septembre. Luis Campos s’attèle désormais en effet à renforcer le secteur offensif rouge et bleu. À minima un avant-centre est ardemment désiré en plus d’un ailier percutant. Concernant ce profil, la piste menant à Bernardo Silva a récemment pris du plomb dans l’aile, tout comme celle menant à Bradley Barcola.

🚨 BREAKING : Paris fait toujours son maximum pour recruter Bernardo Silva et n'est pas "intransférable" 🔥🇵🇹



[@Santi_J_FM]

🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/Vnduo1dhWQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 27, 2023

L’OL affiche sa fermeté dans le dossier Bradley Barcola

Le joueur formé à l’OL, qui sort d’un premier exercice de haute facture chez les professionnels, plaît tout particulièrement au PSG et à son nouveau technicien, Luis Enrique. Bradley Barcola aurait même déjà donné son aval afin de rallier les rangs du dernier champion de France en titre. Encore faut-il se mettre d’accord avec le club rhodanien. Ce qui ne sera pas une mince affaire et ce, même si Lyon a grand besoin de liquidités dans l’optique de rentrer dans les clous imposés par la DNCG. Car oui, interrogé par le journal L’Équipe, Santiago Cucci, le président exécutif lyonnais, a envoyé un message clair aux prétendants de Bradley Barcola mais aussi de Castello Lukeba. « Il nous fallait briser le cercle vicieux qui consistait à vendre chaque année nos meilleurs joueurs. Aujourd’hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet. Castello Lukeba et Bradley Barcola en font partie. »