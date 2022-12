Alors que la Coupe du Monde 2022 est terminée est l’Argentine est sacrée, le quotidien des clubs reprend aux quatre coins du monde. Le quotidien cet hiver rimera avec le marché des transferts. Pour le PSG, certains joueurs pourraient débarquer dans les rangs, et d’autres pas … .

Depuis l’été dernier, Marcus Rashford est souvent cité du côté du Paris Saint-Germain. Si les dirigeants Rouge & Bleu souhaiteraient renforcer leur ligne offensive avec l’attaquant anglais, la piste semble s’éloigner, pour cet hiver au moins. Au début du mois de décembre, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a ouvert la porte à une arrivée de Rashford sous les cieux parisiens : « Rashford, c’est un autre joueur vraiment incroyable. Et gratuitement? Pour avoir Rashford gratuitement, chaque club courrait après lui […] On ne s’en cache pas, on s’est parlé avant et il y avait un intérêt. Mais le moment n’était pas un bon moment pour les deux camps. Peut-être, l’été, pourquoi pas ? Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissez-le se concentrer sur la Coupe du Monde. Puis après janvier, j’espère que si nous sommes intéressés, nous lui parlerons« , avait-il déclaré au micro de Sky Sports. Les derniers échos en provenance d’Angleterre laissent penser cependant que la piste menant Marcus Rashford au PSG s’éloigne pour les dirigeants Rouge & Bleu, mais pourrait se aller à son terme dans les prochaines saisons.

🚨 I Cité fréquemment du côté du PSG, Manchester United a levé la clause de Marcus Rashford qui lui permet de prolonger d'une saison.

Il est donc lié au club mancunien jusqu'en juin 2024 ✍️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/2523CxmIHA — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 20, 2022 Twitter : @CanalSupporters

En effet, Marcus Rashford, en fin de contrat avec Manchester United en juin 2023, serait le point de signer une prolongation de contrat avec son club formateur selon The Athletic. En effet, les Red Devils auraient engagé les discussions avec plusieurs de leurs joueurs (Luke Shaw, Diogo Dalot, Fred, De Gea) afin de renouveler les contrats. Dans ces discussions, les dirigeants mancuniens seraient sur le point d’activer une option leur permettant de prolonger le contrat de Marcus Rashford d’une saison supplémentaire. Un nouveau bail qui lie l’attaquant à son club jusqu’en juin 2024. Si le PSG souhaite s’attacher les services de l’international anglais, il devra débourser une indemnité de transfert à l’été 2023, ou alors tenter le coup en 2024 afin d’enregistrer l’arrivée de Rashford libre.