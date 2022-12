Lors de cette Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé cristallise les attentions grâce à ses performances XXL avec l’équipe de France. Mais un autre jeune explose lors de ce Mondial, l’Anglais Jude Bellingham.

Le choc entre la France et l’Angleterre ce samedi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), en quarts de finale de Coupe du monde, s’annonce palpitant. Mais outre cette affiche entre les deux nations, deux joueurs seront scrutés avec attention : Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Si l’attaquant parisien affiche une forme rayonnante avec 5 buts et 2 passes décisives, le milieu anglais n’est pas en reste (1 but et 2 passes décisives). Pour sa première Coupe du monde, le joueur de 19 ans impressionne dans l’entrejeu des Three Lions. Déjà performant sous le maillot du Borussia Dortmund, l’international anglais (21 sélections) attise les convoitises des plus grands clubs comme le Real Madrid et les deux Manchester (City et United). Et le PSG pourrait également se positionner dans ce dossier.

🚨🚨 | Nasser Al-Khelaifi sur le mercato d’hiver du #PSG pour L’Équipe :



“Nous n’avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu’on a trouvé un esprit collectif et qu’on est bien.” 💸❌ pic.twitter.com/zlLNXb1d68 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 3, 2022

« Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher »

Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le BVB, Jude Bellingham sera l’une des attractions du prochain mercato estival et le club allemand aura du mal à le retenir. Ainsi, les dirigeant du Borussia Dortmund estimeraient leur joueur à minimum 100M€ (certains médias anglais évoquent la somme de 150M€). Interrogé par Sky News, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a couvert de louanges le milieu de 19 ans et a confirmé un possible futur intérêt des Rouge & Bleu pour le natif de Stourbridge : « Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Il est étonnant et vous voyez sa première Coupe du monde. Il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d’abord au club. »

Dans cet entretien, le patron du PSG en a également profité pour mettre fin aux rumeurs sur Cristiano Ronaldo, libre depuis sa rupture de contrat avec Manchester United : « Avec les trois joueurs que nous avons [Messi, Neymar et Mbappe], c’est très difficile, mais je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c’est encore un joueur extraordinaire. »