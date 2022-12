Lors du mercato estival 2022, le PSG était à la recherche d’un attaquant. Parmi les nombreuses pistes évoquées, celle menant à Marcus Rashford. L’attaquant anglais était finalement resté à Manchester United, son club formateur. Mais, cette piste pourrait refaire surface dans les prochains mois.

Ces dernières années, le PSG s’est fait une spécialité de recruter des joueurs des très haut niveau libre de tout contrat (Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma…). Il pourrait encore frapper l’été prochain avec Marcus Rashford. Déjà dans le viseur des Rouge & Bleu l’été dernier afin de renforcer leur attaque, le joueur formé à Manchester United arrive en fin de contrat avec les Red Devils l’été prochain. Interrogé sur la possibilité de recruter l’international anglais libre de tout contrat, Nasser al-Khelaifi a ouvert la porte.

« Rashford, c’est un autre joueur vraiment incroyable. Et gratuitement? Pour avoir Rashford gratuitement, chaque club courrait après lui, définitivement, assure le président du PSG dans une interview accordée à Sky Sports. On ne s’en cache pas, on s’est parlé avant et il y avait un intérêt. Mais le moment n’était pas un bon moment pour les deux camps. Peut-être, l’été, pourquoi pas ? Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissez-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après janvier, j’espère que si nous sommes intéressés, nous lui parlerons. »

PSG president, Nasser Al-Khelaifi has suggested his club will try to sign Marcus Rashford in the summer on a free transfer. pic.twitter.com/m1sqRBOZZQ

🗣️ « Maybe summer, why not? »

Dans cette interview, le président du PSG a également évoqué l’avenir de Lionel Messi. Des discussions devraient avoir lieu sur le sujet entre l’international argentin et ses dirigeants en janvier. « Il est à un top niveau cette saison. Il a marqué des buts incroyables lors des matches de préparation et a engrangé beaucoup de confiance. Il marque toujours pour l’Argentine. Il est heureux, on le voit avec la sélection actuellement. Son avenir ? On va s’assoir après la Coupe du monde, mais chacune des parties est heureuse, que ce soit de son côté ou du côté du club. On va discuter après le Mondial. »

🗣️ “Both sides, our side of the club and him are very happy. We will talk after the World Cup.”

PSG president Nasser Al-Khelaifi on extending Lionel Messi’s current deal at the club. 🇦🇷 pic.twitter.com/kOfF4r0oql

— Football Daily (@footballdaily) December 8, 2022