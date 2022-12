Le PSG dans la course pour Enzo Fernandez

C’est la fin de cette Coupe du Monde 2022, qui a vu l’Argentine être sacrée, et le début du mercato dans les prochains jours avec un PSG qui pourrait se montrer actif.

Après un mois d’une grande intensité, l’Argentine de Leo Messi a remporté la finale de la Coupe du Monde face à l’Equipe de France qui a montré de la combativité et une grosse force de caractère à l’image de Kylian Mbappé. L’international tricolore a inscrit un triplé lors de cette affiche, une première en 56 ans à ce stade de la compétition, et a terminé meilleur buteur de ce Mondial (8 buts). Ces deux joueurs vont avoir quelques jours de vacances, Messi pourrait seulement reprendre à la mi-janvier, mais pour le PSG les choses vont s’enchaîner rapidement. En effet les Rouge & Bleu vont retrouver la Ligue 1 le 28 décembre prochain contre Strasbourg, et garde en ligne de mire la rencontre de Ligue des Champions face au Bayern Munich (14 février ; 8 mars). Pour cela les Parisiens pourraient être actifs lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes au 1e janvier, et venir chercher une des révélations de ce mondial.

Une longue liste de prétendants

Élu meilleur jeune joueur du tournoi, Enzo Fernandez s’est révélé lors de ce mois au Qatar. A 21 ans, le milieu de terrain de Benfica a gagné sa place au cours de la compétition et n’a plus enlevé sa casquette de titulaire. Arrivé chez les Benficistes à l’été 2022 en provenance de son club formateur, River Plate, contre 18 millions d’euros, Enzo Fernandez a mis les prétendants à ses pieds en seulement une demi saison, dont une grande Coupe du Monde. Parmi ces prétendants, le PSG se serait positionné selon le média portugais O Jogo. Pour s’attacher les services du jeune argentin cet hiver, il faudra débourser 120 millions d’euros, correspondants à la clause libératoire fixée par Benfica. En effet, le club lusitanien ne souhaite pas envisager de vente avant la fin de la saison.

Selon le quotidien sportif portugais, le Real Madrid le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal, l’Inter et donc le PSG auraient manifesté un intérêt auprès de l’agent d’Enzo Fernandez. Le Paris Saint-Germain pourrait activer le levier Leo Messi afin d’attirer le joueur du SL Benfica et renforcer son milieu de terrain.