Debrief CS – Les changements ont fait la différence

Longtemps mené au Groupama Stadium, le PSG est une nouvelle fois parvenu à revenir au score. Pochettino et ses hommes rentrent à Paris avec un point mais certainement pas avec l’assurance d’avoir proposé un match abouti. Entre fautes de concentrations et de placement, Paris doit faire mieux à un mois de son choc Européen contre Madrid.

Malgré de nombreuses approximations, on retiendra l’entrée payante des titis Edouard Michut et Xavi Simons qui, accompagnés de Thilo Kehrer, ont su insuffler un nouveau souffle à l’équipe Rouge et Bleu. Auteur de sa première passe décisive en pros, Michut est ainsi à l’origine du seul but de la rencontre pour Paris sur lequel nous vous proposons de revenir en vidéo avec notre traditionnel débrief d’après match disponible ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage !