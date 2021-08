l’optimisme est de mise dans le dossier Camavinga (Sport 1)

Si le PSG est déjà bien fourni au milieu de terrain, avec un Georginio Wijnaldum qui est venu apporter du poids et de l’expérience, il se pourrait bien que les Rouge et Bleu soient encore actifs dans ce secteur avant la fin du mercato. Et la piste la plus chaude mène au Rennais Eduardo Camavinga. Une piste qui prendrait de plus en plus d’épaisseur au fil des heures.

En effet, selon Florian Pletenberg, journaliste pour Sport1, l’agent du milieu tricolore de 18 ans serait en pleins pourparlers avec le PSG afin de finaliser un hypothétique accord. Toujours selon cette source, l’optimisme serait de rigueur dans ce dossier côté parisien et une issue favorable est donc possiblement attendue d’ici à la fin août. Pour rappel, Eduardo Camavinga, également pisté par le FC Bayern ou Manchester United, aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son bail qui se termine en juin 2022. Dès lors, les décideurs bretons seraient disposés à vendre leur élément pour une somme raisonnable à leurs yeux, environ 30 millions d’euros.