Wijnaldum déjà en mode patron au PSG

Comme un poisson dans l’eau. Arrivé cet été, libre de tout contrat, en provenance de Liverpool, Geoginio Wijnaldum prend rapidement ses marques au Paris Saint-Germain. Pour les deux premières journée de Ligue 1, le Néerlandais a été titularisé deux fois par Mauricio Pochettino. Le technicien argentin semble lui accorder sa confiance et veut l’acclimater le plus rapidement possible. Mais le milieu de terrain s’en sort déjà très bien tout seul. Dans une séquence captée par les images de Canal+, le diffuseur de la rencontre, le joueur de 30 ans donne des conseils à Ander Herrera. Wijnaldum veut prendre ses responsabilités pour avoir un rôle de leader à jouer dans cette équipe.

“On sécurise les transitions. Il ne faut pas qu’on soit attentistes. Prends bien ton adversaire au marquage et monte vite sur lui. On doit s’entraider et se parler pendant le match“, a conseillé Wijnaldum à son coéquipier juste avant la rencontre face à Troyes (1ère journée, 2-1). De quoi se mettre en confiance et diffuser une certaine sérénité à ses partenaires…