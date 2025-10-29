Lorient / PSG – Le groupe parisien avec João Neves, Lee absent

Ce mercredi (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique peut compter sur le retour d’un cadre.

L’infirmerie du PSG se vide peu à peu. Pour ce déplacement sur la pelouse du FC Lorient en Ligue 1, Luis Enrique déplore seulement deux absences majeures : Fabian Ruiz (phase de reprise) et Achraf Hakimi (repos). Titulaire ces derniers matches, Lee Kang-In est également absent pour cette rencontre. Après Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Marquinhos, le coach parisien peut compter sur le retour d’un autre joueur important : João Neves. Absent des terrains depuis le 17 septembre, le milieu portugais fait son retour dans le groupe parisien. Pour le reste, les cadres habituels comme Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont bien présents. Chez les Titis, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye sont également convoqués.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves

: Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye