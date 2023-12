LOSC / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a concédé un match nul frustrant face au LOSC (1-1) dans les ultimes secondes du match. Et de nombreux Parisiens se sont montrés décevants.

Le PSG avait une belle occasion de mettre à distance ses poursuivants au classement. Avec les défaites de l’OGC Nice et de l’AS Monaco, le club de la capitale pouvait prendre respectivement sept et neuf points d’avance sur ses poursuivants en cas de victoire à Lille. Et finalement, les Rouge & Bleu ont tout de même réussi à creuser légèrement l’écart en tête du classement avec cinq points d’avance sur les Aiglons. Face au LOSC, le PSG a longtemps pensé pouvoir ramener les trois points de son déplacement dans le Nord mais a concédé l’égalisation de Jonathan David au bout du temps additionnel (1-1). Et une nouvelle fois, certains Parisiens ont déçu au Stade Pierre Mauroy.

Dembélé danger numéro un, Mbappé déçoit, Danilo solide

De retour comme titulaire après sa suspension en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a été un véritable poison sur son côté droit. Danger numéro un du PSG en attaque, le numéro 10 a provoqué par sa percussion et ses dribbles. « C’est simple, le danger est venu uniquement de son couloir en première période. L’ancien Barcelonais a multiplié les prises d’initiative, sans cesse chercher le déséquilibre. Il lui a souvent manqué de l’efficacité dans ce face-à-face raté (22e). Mais au moins, il a pris les choses en mains dans une équipe bien morne », analyse Le Parisien, qui lui attribue la note de 6/10. De son côté, Lee Kang-In a enchaîné avec une nouvelle titularisation. Mais l’international sud-coréen confirme sa mauvaise forme du moment. « Difficile de ressortir du positif dans la prestation du Sud-Coréen. Il sert Dembélé dans le bon timing (22e), mais pour le reste, il s’est montré beaucoup trop neutre, voire en dedans » ajoute le quotidien francilien qui lui donne la note de 3/10.

Malgré un but sur penalty, sa 16e réalisation en Ligue 1, Kylian Mbappé a été bien muselé par la défense lilloise dans ce rôle d’attaquant axial. Outre sa prestation décevante, l’attitude et le langage corporel du meilleur buteur des Rouge & Bleu interpellent. « Il a peiné à trouver des espaces. Bien marqué dans la surface, il a eu du mal à faire des différences (30e, 57e, 74e, 77e). Il ne tremble pas pour transformer son penalty (66e), qui sauve le bilan d’un match sans relief où il perd un ballon brûlant sur la fin (90e+2) », constate L’Equipe qui lui attribue la note de 4/10. En revanche, Danilo Pereira a rassuré en défense. Titulaire dans une défense à trois, le Portugais de 32 ans s’est montré très solide derrière et reçoit la note de 6/10 dans le quotidien sportif. « Auteur de plusieurs interventions à propos (16e, 20e, 24e, 29e). Toujours bien placé et attentif. »