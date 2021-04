Lucas Hernandez également incertain pour le match retour

Lors du quart de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich n’a pas seulement perdu le match contre PSG (2-3) mais également deux joueurs en la personne de Leon Goretzka et Niklas Süle. Le premier cité n’est pas encore officiellement forfait pour la rencontre au Parc des Princes mais est très incertain alors que le défenseur central lui devrait manquer deux à trois semaines de compétitions. À ses deux noms, il faut ajouter Lucas Hernandez. L’international français souffre d’une ecchymose et est aussi incertain comme l’a expliqué son entraîneur, Hansi Flick, en conférence de presse ce vendredi. “Niklas Süle et Leon Goretzka ont des problèmes musculaires. Ce n’est pas aussi grave avec Leon qu’avec Niklas, indique Flick dans des propos relayés par Foot Mercato. C’est pourquoi Niklas Süle sera absent contre Paris et probablement après. Nous devrons attendre de voir comment les choses évolueront. Lucas a une ecchymose, ça n’a rien à voir avec les abdos, mais c’est douloureux. Pour Leon et Lucas, nous espérons qu’ils pourront être là à Paris.”