Mini-espoir pour la présence de Goretzka au retour (Bild)

Hier, le Bayern Munich n’a pas seulement perdu la manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions (2-3) contre le PSG, il a aussi perdu deux de ses joueurs majeurs, Leon Goretzka et Niklas Süle. Et selon les informations de Bild, les deux joueurs se dirigent vers un forfait pour le déplacement à Paris mardi soir. Pour le premier cité, il y a tout de même un mini-espoir assure le quotidien allemand. Mais si sa douleur à la cuisse ne guérit pas dans les prochains jours, il sera alors forfait prévient Bild. De son côté, Niklas Süle souffre d’une déchirure musculaire et devrait être absent deux à trois semaines. Il est donc forfait pour le match retour comme l’a également rapporté RMC Sport. Pour rappel, Robert Lewandowski – victime d’un étirement ligamentaire au genou droit – a fait savoir hier soir à Sky Allemagne qu’il ne fera pas son retour sur les terrains lors du quart de finale retour sur la pelouse du Parc des Princes.