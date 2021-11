Le PSG, s’il réussit ses premiers mois de compétition, peine dans le jeu et en Ligue des Champions où le revers sur le terrain de Manchester City (1-2) a ajouté à la frustration ambiante. Dès lors, avec en prime toutes les rumeurs l’envoyant loin du PSG tous les six mois, des interrogations à l’encontre de Mauricio Pochettino fusent de toutes parts. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme. L’ancien joueur parisien se pose notamment des questions sur l’utilisation d’Angel Di Maria.

Ce dernier, qui était présent sur le plateau de RMC ce vendredi, a notamment confié qu’il se voyait bien rejouer au milieu de terrain, poste auquel on ne l’a que trop peu vu depuis son arrivée en terre parisienne. Et cette affirmation fait dire à Jérôme Rothen que Mauricio Pochettino n’est clairement pas assez impliqué avec ses joueurs et au sein du projet parisien : « Je commence à être fataliste parce qu’il m’a tellement déçu que je vais garder ce que je pense réellement… Tout ce que je pensais de lui à l’origine, cela se produit finalement. Ne serait- justece que nous a expliqué Di Maria, notamment dans son positionnement, cela prouve qu’il y a un réel problème Pochettino au niveau de son investissement. D’autant plus qu’il possède une relation privilégiée avec Di Maria. Rien que cela montre à quel point il est à côté de la plaque. »