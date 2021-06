Lucas Lavallée signe au PSG jusqu’en 2024

Déjà bien fourni au poste de gardien de but, le PSG a annoncé l’arrivée d’un nouveau gardien. Comme évoqué depuis plusieurs jours, Lucas Lavallée s’est officiellement engagé avec les Rouge et Bleu. Le club de la capitale a annoncé, via son site internet, que le portier de 18 ans (1m95) a paraphé un contrat de trois saisons avec le PSG, soit jusqu’en juin 2024. Il évoluera dans un premier temps avec la section U19. “Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Lavallée en provenance du LOSC. Le jeune gardien de but, né en 2003, signe un contrat professionnel pour une durée de 3 ans et intègre l’équipe U19.” C’est la deuxième officialisation du jour après celle de Samuel Noireau-Dauriat (2024).

Pour rappel, le club de la capitale possède de nombreux gardiens sous contrat, dont trois portiers qui arrivent en fin de bail : Marcin Bulka (2025), Keylor Navas (2024), Sergio Rico (2024), Alphonse Areola (2023), Garissone Innocent (2023), Denis Franchi (2023), Alexandre Letellier (2021), Mathyas Randriamamy (2021) et Yanis Saidani (2021).