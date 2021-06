Le Dijon FCO confirme le retour de Dina Ebimbe au PSG

Prêté avec option d’achat au Dijon FCO lors saison 2020-2021, Eric Junior Dina Ebimbe a connu sa première expérience en Ligue 1. Le milieu de terrain de 20 ans est devenu un joueur important du DFCO (30 matches de L1), malgré la relégation du club en Ligue 2. Et comme pressenti depuis plusieurs jours, le natif de Stains fait son retour au PSG. En effet, Dijon a officialisé la nouvelle via son site internet. Le club bourguignon a levé l’option d’achat mais “le club parisien a finalement exercé son droit de véto, également prévu dans le contrat. En contrepartie, le DFCO recevra une indemnité de transfert”, précise le DFCO. Une indemnité de transfert qui pourrait tourner autour des 2M€. Pour rappel, Eric Junior Dina Ebimbe est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 et revient de deux expériences en France : Le Havre (2019-2020) et Dijon (2020-2021). De son côté, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, indique qu’une prolongation et un nouveau prêt est attendu du côté du PSG.

Statistiques 2020-2021 d’Eric Junior Dina Ebimbe*

Ligue 1 : 30 matches disputés (2.152 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 30 matches disputés (2.152 minutes) – 1 but et 1 passe décisive Coupe de France : 1 match disputé (26 minutes)

*Source : Transfermarkt