L’UEFA Women’s Champions League sur DAZN et Youtube

L’UEFA Women’s Champions League n’avait pas de diffuseur propre. Par exemple, Lyon et le PSG commercialisaient eux-mêmes leurs matches européens, BeIN Sports pour les Rouge & Bleu. Mais à partir de la saison prochaine, et pendant quatre ans, la compétition aura un diffuseur unique, DAZN. La plateforme de streaming sportive sera accompagnée de Youtube durant cette période. Lors des deux premières saisons, les 61 matches de la Champions League seront diffusés sur Youtube. À partir de 2023-2024, il n’y aura que 19 matches, dont la finale. Pour rappel, l’UEFA Women’s Champions League fait peau neuve à partir de la saison 2021-2022. Fini uniquement les matches à élimination directe et place à une phase de groupes de quatre poules à quatre équipes avec une phase finale à partir des quarts de finale.

Le communiqué de l’UEFA

“Quelque 61 matches, toutes les rencontres à partir de la phase de groupes, seront diffusés par DAZN et YouTube dans le cadre d’un accord de quatre ans. L’UEFA Women’s Champions League sera plus grande que jamais à partir de 2021/22 et les fans peuvent s’attendre à une couverture sans précédent de la compétition grâce à un nouveau partenariat de diffusion mondiale de quatre ans avec la plateforme de streaming DAZN et YouTube. Grande première pour la compétition, le nouvel accord augmentera considérablement la visibilité du football féminin alors que l’UEFA Women’s Champions League comprendra pour la première fois une phase de groupes à 16 équipes. Pour les fans de football, cela signifie un accès jamais vu encore à la compétition.”