Irene Paredes : “Paris sera à jamais dans mon cœur”

Irene Paredes fera partie des joueuses difficiles à remplacer lors de cette intersaison aux nombreux départs au sein de la section. Capitaine et pilier de la défense du PSG, l’internationale espagnole a choisi de quitter le club à l’aube de ses 30 ans. Une décision qui était déjà connue. Hier soir la joueuse basque a officiellement fait ses adieux avec ces mots :

“Difficile de dire au revoir au Paris Saint-Germain et à Paris, écrit la joueuse sur Instagram. Il y a 5 ans, je suis arrivée ici pour grandir et remporter ce titre. Avec beaucoup d’effort, de plaisir, mais aussi des déceptions, nous l’avons finalement eu. Pendant toutes ces années j’ai découvert ce club avec différentes coéquipières et différents staff,… Mais aussi la France : Paris, sa culture, sa langue, et j’ai vécu beaucoup d’expériences, toutes incroyables. Aujourd’hui je veux remercier chaque personne que j’ai rencontré sur mon chemin, parce que vous avez rendu cette expérience inoubliable sportivement, mais aussi humainement. Mais je tiens surtout remercier mes coéquipières, car grâce à vous je suis devenue meilleure, et je finis cette histoire de la plus belle manière possible en remportant ce championnat. C’est le moment pour moi de changer d’air et continuer à grandir en tant que footballeuse, ailleurs qu’à Paris, avec de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. Avant de partir, je veux simplement vous souhaiter le meilleur. Je suis très fière de vous avoir connu. Paris sera à jamais dans mon cœur. Bonne continuation à tous.”