Quand le PSG est placé dans la course pour Granit Xhaka

Le PSG est actif dans ce mercato estival avec la signature de Georginio Wijnaldum et celle – pas encore officialisées – de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Mais les Rouge & Bleu sont également souvent placés dans des dossiers pour faire monter les enchères. C’est certainement le cas pour le milieu de terrain d’Arsenal, Granit Xhaka (28 ans). Selon les informations d’Il Romanista, l’AS Roma – qui est sur le dossier depuis plusieurs semaines – verrait le PSG et la Juventus Turin se pencher sur le capitaine de la sélection suisse.