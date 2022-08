Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 3 août 2022. Retour sur la belle performance au milieu de terrain de Vitinha contre le FC Nantes au Trophée des Champions, un accord avec le LOSC pour le transfert de Renato Sanches et les détails de la transaction.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la belle prestation de Vitinha lors du Trophée des Champions remporté face au FC Nantes (4-0) le week-end dernier. Recruté 41M€ cet été en provenance du FC Porto, le milieu de terrain a montré des qualités intéressantes qui manquaient à l’effectif parisien. Lors de ses 67 minutes disputées face aux Nantais, le Portugais de 22 ans n’a pas raté une seule passe (42 passes réussies sur 42), parmi lesquelles deux « passes clés », le nom donné par les statisticiens du football à celles qui précèdent un tir, à l’image de sa passe pour Achraf Hakimi en début de rencontre (5e). Associé à Marco Verratti au milieu de terrain dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier, l’international portugais a montré une belle palette de ses capacités. « En mouvement perpétuel, capable de se projeter vers l’avant, on l’a notamment vu très réactif pour compenser les déambulations de Messi et Neymar, dont le goût pour aller tâter le cuir jusque dans leur moitié de terrain n’est plus à prouver. »

Son profil dynamique est complètement différent des qualités des autres milieux de terrain comme Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye et Danilo Pereira. Une titularisation qui a également permis à Marco Verratti de retrouver un rôle plus reculé sur le terrain. « Le gros volume de jeu de Vitinha, son sens tactique, la complémentarité de son profil avec les joueurs ‘tout terrain’ que sont Messi, Neymar, Mbappé et Verratti. » Reste désormais à savoir si son association avec l’Italien au milieu sera aussi efficace lors des grandes échéances européennes. De son côté, l’ancien joueur du PSG, Tripy Makonda, a apprécié le match du Portugais : « Il a constamment comblé des brèches (…) Paris n’avait pas de profils qui pouvaient te faire gagner des mètres avec le ballon, avoir cette intelligence adaptative par rapport aux joueurs autour de lui. Après, on a encore senti une petite appréhension, il avait le frein, il n’a pas osé lancer certains coéquipiers en profondeur. Mais c’est normal, ce n’est que son premier match officiel, et sa connexion avec Verratti est déjà de bon augure. »

De son côté, L’Equipe rapporte que le PSG est en passe d’obtenir sa quatrième recrue du mercato estival 2022 après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. En effet, comme le rapporte le quotidien sportif dans son édition du jour, Renato Sanches, piste de longue date de Luis Campos, est très proche de rejoindre la capitale française. Selon les informations de L’Equipe, confirmées par le club nordiste, le PSG et le LOSC ont trouvé un accord ce mardi soir aux alentours de 22h30 pour racheter la dernière année de contrat du Portugais. Les Rouge & Bleu vont débourser la somme de 15M€ pour s’attacher les services du milieu de 24 ans. « Le joueur ne jouait plus avec les Dogues pour éviter tout risque de blessure. Il avait même continué sa préparation en salle hier après-midi. » L’ancien du Bayern Munich avait pour unique objectif de rejoindre le PSG. Pourtant l’AC Milan, autre club sur ce dossier, était déjà tombé d’accord avec le LOSC pour un transfert de 16M€, mais le joueur a tenu bon. Dans un premier temps, le club parisien avait proposé un prêt avec obligation d’achat en juin prochain, comme pour Hugo Ekitike, « mais Lille a refusé cette proposition pour obtenir les 15M€ voulus. »