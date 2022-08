Le mercato estival lancé depuis le 9 juin dernier, le PSG n’a toujours pas réussi à vendre le moindre de ses indésirables. Pourtant, la listes des potentiels partants est longue puisqu’ils sont une dizaine à y figurer. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Thilo Kehrer. À un an de la fin de son contrat, Thilo Kehrer pourrait être amené à plier bagages cet été. Avec la Coupe du Monde en ligne de mire, une hypothétique opération en ce sens serait, bien évidemment, bénéfique pour tout le monde.

Kehrer : « Les rumeurs actuelles ne sont pas vraies ! »

Depuis de nombreux jours en Espagne, on annonce un départ quasi-acté de Kehrer vers le FC Séville. Le défenseur s’est exprimé en en exclusivité pour la Sky et a démenti tout accord :

« En tant que joueur de Paris Saint-Germaine je me concentre actuellement sur mon club et l’entraînement quotidien pour rester au haut niveau. Je me sens très bien. Mon objectif principal est de réussir sur le plan sportif, et j’essaye de créer les meilleures conditions possibles. Je n’ai donné mon accord à aucun autre club. Les rumeurs actuelles ne sont pas vraies.”

La Sky explique que Séville est bel et bien intéressé par Kehrer… mais il n’y aurait toujours pas de discussion entre les deux clubs. Néanmoins, un départ du joueur “n’est pas exclu” lors de cette période des transferts. Ce dossier pourrait donc durer tout au long de ce mois d’août, rappelons que l’international allemand est en fin de contrat avec le PSG jusqu’en 2023.