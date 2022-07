Toujours pas d’offre pour Mauro Icardi

Durant cette fenêtre des transferts, le PSG s’est donné la mission de dégraisser de manière substantielle son effectif. Dans cette optique, une liste très conséquente d’indésirables a été constituée. Problème, peu de prétendants ne se sont manifestés pour l’heure. Pourtant, certains éléments intéressent sur le marché, à l’image d’Arnaud Kalimuendo. Auteur d’une tournée au Japon des plus intéressantes, avec notamment deux buts en trois apparitions, Arnaud Kalimuendo a tapé dans l’œil de Christophe Galtier. Le coach parisien aimerait, de ce fait, s’appuyer sur le titi dans la rotation la saison prochaine. Néanmoins, Luis Campos ne serait pas vraiment de cet avis étant donné la cote que possède le natif de Suresnes sur le marché. Estimé entre 20 et 25 millions d’euros par sa direction, Arnaud Kalimuendo serait, pisté par de nombreux clubs dont Leeds, l’OGC Nice et le Stade Rennais.

Mauro Icardi n’a reçu aucune offre

Selon les informations de Loïc Tanzi, les négociations pour un départ d’Arnaud Kalimuendo “avancent bien”. Aujourd’hui, le titi aurait des offres de plusieurs clubs tandis que Mauro Icardi n’en aurait aucune. Le journaliste explique que l’attaquant argentin pourrait partir en fin de mercato “quand les clubs potentiellement intéressés auront manqué tous leurs premiers choix”. Concernant Skriniar, le joueur reste “la piste prioritaire” du PSG en défense mais le dossier n’avancera pas tant que l’Inter ne baissera pas ses prix. Le club de la capitale aurait par ailleurs d’autres noms en tête pour renforcer ce secteur. Enfin sur le dossier Renato Sanches, Loïc Tanzi “pense” que le deal “va se faire”. Ce qui bloque aujourd’hui ce sont des négociations sur des “petites choses” mais “jugées importantes” par les deux parties. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour le Paris Saint-Germain à de multiples postes.