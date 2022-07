De retour de deux prêts concluants à Lens (65 matches, 21 buts), Arnaud Kalimuendo – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG – réalise une bonne préparation avec son club formateur. L’attaquant (20 ans) a marqué un but lors de la victoire contre le Kawasaki Frontale (2-1) mercredi. Il devrait être titulaire ce midi contre Urawa Red Diamonds. Avant cette rencontre, le titi qui aurait impressionné Christophe Galtier, s’est confié à PSG TV. Extraits choisis.

L’équipe semble très complice

« Bien sûr ! On est dans un contexte différent, en dehors de nos repères, loin de chez nous, donc ça facilite la communication entre nous tous. Moi, ça m’a permis d’apprendre encore plus à les connaître, donc c’est forcément une bonne chose. Et puis c’est une fierté d’être ici avec le groupe professionnel. Je me dis que c’est une récompense, que je mérite aussi d’être là et je suis vraiment très content de faire partie de l’aventure.«

Son but contre Kawasaki Frontale

« Oui ! J’ai apprécié tous les moments du match, que ce soit à l’entrée sur le terrain, ou au moment où j’ai marqué ou même sur le but de Leo Messi. On a senti cette ferveur dans le stade et c’était magnifique. Ce n’est pas tous les jours qu’on joue devant 60 000 personnes et c’était vraiment très agréable de jouer devant ce public-là. Et puis sur mon but, j’ai ressenti beaucoup de fierté. Je suis toujours très content de pouvoir marquer avec le maillot du Paris Saint-Germain. J’espère que ça va ramener d’autres buts.«

La suite de la tournée

« Le but, c’est de montrer que nous voulons nous préparer de la meilleure manière possible. On veut gagner tous les matches ici. On veut arriver prêts au Trophée des champions et en forme pour gagner ce trophée-là. Ce match est un objectif, donc on s’y prépare d’une belle manière pour arriver en forme. »