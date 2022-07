Franck Haise évoque un possible retour de Kalimuendo et l’avenir de Fofana

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Arnaud Kalimuendo ne sait pas encore s’il sera encore un joueur des Rouge & Bleu le 1er septembre. L’attaquant réalise une bonne préparation avec son club formateur avec notamment deux buts inscrits. On vous rappelle que selon nos informations, Arnaud Kalimuendo a pour priorité de rester au club et a notamment séduit Christophe Galtier depuis la reprise de l’entraînement. Cependant, le Titi pourrait être cédé si les dirigeants n’arrivent pas à vendre leurs indésirables.

Haise très heureux d’avoir travaillé avec Kalimuendo

Invité de RMC, Franck Haise – son ancien entraîneur à Lens – a été interrogé sur un possible retour de Kalimuendo dans le Nord. « La première chose c’est que je suis très heureux d’avoir travaillé avec lui. On a énormément échangé. Après je ne suis pas là pour lui donner un conseil. C’est un grand garçon. J’ai de l’affection pour tous mes joueurs, mais Kali ne l’est plus. Je vais laisser le PSG et lui prendre la bonne décision. »

Il espère conserver Seko Fofana

Dans cette interview, il a aussi été interrogé sur le futur de son capitaine, Seko Fofana. Il y a quelques semaines, l’international ivoirien a été associé au PSG. Franck Haise espère conserver son joueur. « Aujourd’hui, il est au RC Lens. Après, il reste du temps, mais ce qui est certain, comme je le répète depuis plusieurs semaines, c’est qu’il est très motivé, très investi dans la préparation, avec l’équipe, dans le club. J’en suis certain parce que je le vois au quotidien. Après, un mercato reste un mercato et tout est possible. […]Seko est un élément moteur de l’équipe et j’espère qu’il le sera encore la saison prochaine avec nous.«