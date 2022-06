Navas évoque son avenir au PSG

Cette saison, le PSG possédait deux gardiens de classe mondiale, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Arrivé au PSG à l’été 2019 et encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le Costaricain a participé à 26 matches toutes compétitions confondues. En juillet dernier, les dirigeants Rouge & Bleu avaient sauté sur l’occasion de l’international italien. Prometteur gardien (23 ans), il était libre de tout contrat et une telle opportunité ne pouvait pas échapper au PSG. Donnarumma a participé à 23 matches cette saison. À la fin de cet exercice, les deux portiers ont souhaité qu’il y ait du changement dans cette gestion. Plus âgé, le Costaricain est naturellement cité comme celui qui devrait quitter Paris dans les prochaines semaines… Pourtant ce dernier tient un discours bien différent.

Navas ne voit pas « d’autres options » pour son avenir

Alors qu’il vient d’enchaîner les rencontres avec l’équipe nationale du Costa Rica, le portier du PSG a tenu à réagir aux nombreuses rumeurs le concernant et sur son avenir au média local Yashinquesada. Extraits choisis.

« Je suis calme, concentré sur l’équipe nationale, mais tout comme dans mon club, j’ai un contrat de deux ans et pour moi ça parle de lui-même. J’ai toujours été un battant et j’aime les défis, voyons ce que Dieu a pour ma vie, c’est lui qui sait, j’ai déjà tout mis entre ses mains. […]

Plus tard, nous analyserons si je suis avec ma famille à Paris, ou ailleurs, donc pour moi ce n’est pas important. Je suis à Paris depuis deux ans et je ne vois pas d’autre option. […]

Aucune équipe ne peut garantir que tu joueras, mais je pense que lorsque tu es un joueur compétitif et qui peut débuter chaque match, c’est normal qu’on n’aime pas une situation comme celle qu’on a eue l’année précédente. Pour quitter un club trop de choses doivent arriver, donc ce n’est pas aussi simple que vendre un cheval, le mettre dans un camion et faire un deal, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, déterminantes, que l’on valorise à l’avenir pour soyez calme. »