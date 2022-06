Cet été, le PSG aimerait se séparer d’une dizaine de joueurs. Mais cette tâche s’annonce difficile, plusieurs indésirables expliquant qu’ils comptaient rester chez les Rouge & Bleu (Herrera, Paredes, Icardi…). Même si la Coupe du Monde approche, certains ne veulent pas perdre leurs salaires confortables même s’ils jouent peu. Des comportements qui irritent Jérôme Rothen.

Rothen cible certains joueurs

« La honte n’a pas de limite. Et puis ça s’accumule, tous les jours. J’ai l’impression qu’ils se sont donnés le mot. Neymar avait commencé. Derrière, on a eu le droit à l’interview de Leo Messi. Là, ces amis argentins commencent à s’y mettre avec Paredes, s’emporte l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. C’est tellement une famille (ironique). On l’a vu cette saison, c’est un collectif hors-normes. C’est pour ça que le projet sportif va changer, tellement tout le monde est épanoui. Arrêtez de nous prendre des cons, franchement. Regardez-vous le nombril deux secondes, si vous y arrivez encore, parce que pour certains, c’est difficile après les vacances, ils ne le voient plus. C’est un petit message pour Icardi et pour Neymar aussi. Ça montre leur professionnalisme. Ça montre comment ils respectent ce club, les supporters, la presse, les Français.«

Il demande du respect

« Respectez-nous deux secondes, avec vos déclarations à deux balles. Vous êtes sous contrat, ok, mais ce n’est pas vous qui allez décider si vous allez rester ou pas. Parce que vu les moyens financiers des propriétaires qataris, qui sont capables de faire des chèques… Ils l’ont déjà fait à certains entraîneurs en disant: ‘On n’est plus content, tu pars avec l’intégralité de ton salaire’. C’est certainement ce qu’ils vont faire à certains joueurs, qui se prennent pour des stars, alors qu’ils ne sont rien du tout. Quand tu vois les salaires et l’impact sportif, c’est catastrophique. Quand tu t’appelles Icardi ou Paredes, que tu tiens un discours comme ça alors que tu ne joues plus, tu fais semblant de t’entraîner et tu regardes les autres jouer les compétitions, tu es hors des clous, la passion du football doit primer. […]Il y en a encore d’autres qui vont certainement réagir dans les prochains jours en disant: ‘Je veux rester’. Toute cette bande-là, regardez-vous et respectez-nous.«