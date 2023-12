Arrivé au PSG durant l’été 2022 en tant que conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos exerçait aussi en tant que directeur sportif au Celta Vigo. Depuis hier, il n’a plus aucun lien avec le club espagnol.

Après le départ de Leonardo du poste de directeur sportif du PSG au début de l’été 2022, le club de la capitale avait choisi Luis Campos pour lui succéder, même si le dirigeant parisien ne reprenait pas officiellement le poste de directeur sportif mais plutôt celui de conseiller sportif des Rouge & Bleu. En parallèle, il occupait la fonction de directeur sportif du Celta Vigo, rôle qu’il tenait depuis mars 2022. L’ancien dirigeant de Lille avait donc une double casquette depuis son arrivée au PSG. Mais cela n’est désormais plus d’actualité.

Arrivé au Celta Vigo en mars 2022

En effet, l’actuel dix-huitième de la Liga a publié un communiqué pour faire savoir que d’un commun accord, les deux parties avaient décidé de se séparer un an et demi après le début de leur collaboration. Luis Campos pourra donc désormais se concentrer pleinement sur son travail au PSG, lui qui aurait déniché deux futurs potentiels joueurs du leader de la Ligue 1, Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Dans son communiqué, le Celta Vigo « tient à exprimer sa gratitude à Luis Campos pour le travail réalisé au cours de la dernière année et demie. » Il lui souhaite également beaucoup de succès à l’avenir. Le club espagnol conclut en expliquant que « le départ du Portugais n’affectera pas la planification sportive imminente avec une structure qui sera dirigée par l’incorporation d’un nouveau directeur du football, avec un rôle et un modèle différents de ceux de Campos, puisque celui-ci sera présent en permanence, au jour le jour. »