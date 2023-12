Luis Campos va se rendre au Brésil pour Gabriel Moscardo

Ces derniers jours, le nom de Gabriel Moscardo est apparu dans l’actualité du PSG. Luis Campos doit se rendre au Brésil ce samedi pour avancer dans ce dossier.

Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pour renforcer son effectif. Outre les joueurs expérimentés, il s’intéresse aussi aux jeunes pépites du monde entier. C’est le cas de Gabriel Moscardo. Les dirigeants parisiens s’intéresseraient au jeune milieu brésilien du Corinthians (18 ans). Ce vendredi, des échos contraires sont avancés dans ce dossier. Certains disent qu’un accord a été trouvé avec ses agents, d’autres expliquent qu’il y a bien des discussions entre les deux parties, mais qu’il n’y a rien de concret.

Son entraîneur s’attend à un départ cet hiver

Ce vendredi soir, Le Parisien fait également un point sur le dossier Gabriel Moscardo. Selon le quotidien francilien, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui suit avec attention le milieu de terrain défensif, doit se rendre ce samedi au Brésil « pour passer à l’étape supérieure de cette supervision. » Son entraîneur, Mano Menezes, évoquait le possible départ de son joueur lors du mercato hivernal. « Nous ressentons beaucoup ce départ prématuré des jeunes joueurs brésiliens lorsqu’ils commencent à exceller. Espérons qu’il restera plus longtemps avec nous, même s’il y a des négociations, parce qu’il sera certainement un joueur qui rendra les supporters des Corinthians très heureux. » Ses caractéristiques en dehors du terrain, c’est notamment une tête bien faite, un environnement familial stable, une bonne maîtrise de l’anglais et une caractéristique inhabituelle : il a poursuivi jusqu’à cette année, en parallèle du football, un cursus d’administration dans une université de Sao Paulo, conclut Le Parisien.