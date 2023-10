Luis Enrique avec Lucas Hernandez en conférence de presse

À J-1 du coup d’envoi de la deuxième journée de Ligue des Champions, Luis Enrique sera accompagné de Lucas Hernandez pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

Auteur d’un début de saison remarquable, Lucas Hernandez fait forte impression chez les supporters parisiens. Arrivé dans la capitale pour renforcer la défense, l’international français est vite devenu indispensable dans le onze de départ. Face à la (très) longue blessure de Nuno Mendes, le champion du monde 2018 s’est installé sur le couloir gauche et ne s’en défait plus. Une polyvalence qui fait le bonheur de ses coéquipiers, qui peuvent compter sur les qualités du joueur de 27 ans. Sur ses 6 matchs de championnat joués cette saison, Lucas Hernandez monte à la 4e place des joueurs les plus précis dans les passes en Ligue 1 (92%), remporte 68% de ses duels gagnés et s’affiche comme un réel danger dans les débordements sur son aile. Nouvelle voix du vestiaire, le défenseur s’impose alors comme taulier sur le terrain.

Le nouveau taulier en conférence de presse

Pour toutes ces raisons, Lucas Hernandez accompagnera Luis Enrique lors de la traditionnelle conférence de presse avant le match de Ligue des Champions. Un déplacement à Newcastle qui s’annonce important pour les Parisiens, qui auront à cœur de poursuivre la fête commencée face à Dortmund. Les deux hommes nous donnent rendez-vous à 17h40, en direct du St James Park, pour répondre aux questions des journalistes.