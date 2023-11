Luis Enrique dithyrambique envers Lee Kang-In

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Montpellier au Parc des Princes (3-0). Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat.

Pour une fois, le PSG avait la possibilité de mettre la pression sur ses adversaires dans la course à la première place. Dans un match complètement maitrisé, même s’il s’est fait une petite frayeur dès le début de la rencontre, le club de la capitale s’est largement imposé sur sa pelouse contre Montpellier grâce à des buts de Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Vitinha (3-0). Avec ce succès, le PSG a très bien préparé son déplacement à Milan pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec ce succès, le PSG prend provisoirement la tête de la Ligue 1. Au micro de Prime Video, Luis Enrique, a salué le fait que ses joueurs aient reproduit ce qu’ils faisaient à l’entraînement.

« On a dominé une très bonne équipe »

« Je suis très heureux. Tout a été très bien. C’est un très bon résultat et on mérite cette victoire. Les buts ? On aime chaque but. On a dominé une très bonne équipe. Je pense que Montpellier est l’une des meilleures équipes que l’on a affrontées au Parc des Princes, et ça a été difficile de gagner. Une équipe imprévisible ? Oui, bien sûr, c’est arrivé. J’ai vu beaucoup de choses que nous travaillons toutes les semaines. Je suis très content de l’implication des joueurs, ils cherchent à faire ce que l’on a préparé, je le ressens avec les supporters. C’est un super feeling, des superbes sensations. Il faut continuer comme ça. »

« Lee Kang-In, vous l’avez vu, c’est magnifique »

Le coach du PSG a ensuite évoqué Lee Kang-In, auteur d’un très bon match et d’un magnifique but. « Lee Kang-In, vous l’avez vu, c’est magnifique. Il est petit, mais il peut jouer derrière, devant, à l’intérieur, à l’extérieur. Il peut travailler défensivement, marquer des buts. Il a de la personnalité, il est physique. C’est un joueur complet. Je l’ai connu en Espagne. C’est moi qui l’ai fait venir ? Non, c’est Luis Campos. Félicitations à lui. C’est une grande acquisition, une grande signature pour le club. Quand on l’a signé, on savait que c’était un jeune joueur, avec beaucoup d’avenir. Il doit encore améliorer des choses, mais il travaille bien.«