Actuellement à la CAN et à la Coupe d’Asie, Achraf Hakimi et Lee Kang-in ne savent pas quand ils retrouveront le PSG. Une chose est sûre, c’est Luis Enrique qui décidera de leur retour.

Depuis le début du mois de janvier, le PSG doit faire sans Achraf Hakimi et Lee Kang-in. Juste après le Trophée des champions, les deux joueurs ont rejoint leurs sélections nationales, le Maroc et la Corée du Sud, pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie. Le latéral droit, buteur contre la République Démocratique du Congo, va jouer ce mercredi soir (21 heures) son dernier match de la phase de poules. Le Maroc, déjà qualifié, voudra terminer en beauté sa phase de poules et valider sa première place. De son côté, le milieu offensif doit assurer sa qualification en huitièmes de finale de la compétition avec son match contre la Malaisie, dernier du groupe avec deux défaites en deux matches, demain (12h30). Deuxième de son groupe avec le même nombre de points que le leader, la Jordanie (4), la Corée doit s’imposer pour s’assurer de continuer dans la compétition.

La finale de la CAN se joue le 11 février, celle de la Coupe d’Asie le 10

Alors que l’échéance de la Ligue des champions pour le PSG s’approche, les deux jours, s’ils vont en finale des deux compétitions, pourraient manquer le huitième de finale aller contre la Real Sociedad. En effet, la finale de la CAN se joue le 11 février, alors que celle de la Coupe d’Asie se dispute le 10. Selon les informations du Parisien, la date de retour des deux joueurs au PSG sera décidée par Luis Enrique. Selon le quotidien francilien, Achraf Hakimi, Lee Kang-in et Luis Enrique ont validé, avant le départ des joueurs, le fait que ce soit le coach du PSG qui décide de la date de leur retour avec le club de la capitale. « Quelle que soit l’avancée des deux sélections dans les deux Coupes, le technicien espagnol échangera directement avec ses protégés pour leur fixer une date de retour à Paris. »

Des solutions pour pallier leurs absences

Pour Luis Enrique, la difficulté se situera dans les obligations fédérales si le Maroc ou la Corée du Sud vont très loin. Les tutelles aiment bien dans ces cas-là garder les internationaux encore quelques heures voire quelques jours pour célébrer un titre ou une finale, avance le quotidien francilien. Pour pallier leurs absences, le coach du PSG tranchera en fonction des disponibilités de son effectif d’alors. Avec l’incertitude autour de l’avenir de Nordi Mukiele, ce sont Warren Zaïre-Emery et Carlos Soler qui se partagent le couloir droit. En ce qui concerne le remplacement de l’international sud-coréen, il possède davantage de solutions pour le remplacer. « Dans ce secteur, avec un autre profil, Marco Asensio pourrait être le grand bénéficiaire de l’absence du Sud-Coréen. Avec le retour de Fabian Ruiz de blessure et même en décalant Warren Zaïre-Emery à droite de la défense, Luis Enrique ne manque pas de ressources humaines. Mais un blessé pourrait vite tendre la situation« , conclut Le Parisien.