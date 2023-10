Luis Enrique : « Je ne vois personne de mieux que nous »

À quelques heures de la deuxième journée de Ligue des Champions face à Newcastle, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, revient sur le match du jour, les interrogations autour de ses plans de jeu et la manière dont il travail pour réaliser la meilleure compétition européenne possible.

Au micro de PSGTV, Luis Enrique se livre sur la tactique adoptée pour aborder cette deuxième journée de Ligue des Champions, avant d’évoquer sa tactique et son début de saison :« Le St James Park de Newcastle, j’y ai déjà joué. Nous connaissons l’ambiance que nous allons trouver. C’est une façon de prendre du plaisir, même si c’est en tant que rival c’est très motivant. Ce que vous cherchez, c’est essayer de générer collectivement une idée, ce que vous pensez être la meilleure façon de gagner des matchs en attaque et en défense. Cela demande un changement d’attitude en fonction du moment, de la façon dont vous devez préparer les matchs, de la façon dont vous devez les jouer lorsque le résultat va dans un sens ou dans un autre, s’il y a des changements, s’il y a beaucoup de choses éparpillées que vous devez rassembler comme dans un puzzle. C’est comme un puzzle. »

Autopsie de la patte tactique Luis Enrique

« C’est un peu ce que nous essayons de transmettre. De la même manière que nous allons dire à nos supporters, que nous allons jouer chaque match de la même manière, peu importe si nous allons finir par bien ou mal faire, mais c’est l’idée, nous allons jouer de cette manière. C’est une idée que j’aime proposer aux joueurs parce qu’elle est séduisante. Vous allez avoir le ballon plus souvent que l’adversaire, vous allez vous créer plus d’occasions de marquer que lui. Si l’adversaire ne va pas bien et que vous êtes à votre niveau, ce que vous proposez c’est de jouer tout le match de la même manière. Vous n’avez pas à vous demander si vous gagnez 2-0 ou 3-0, cela m’est égal. Vous devez continuer à jouer de la même manière, parce que si vous faites bien une chose, vous répétez, répétez, répétez et cela génère une perfection. Nous cherchons à gagner le match avec nos armes aussi longtemps que le match durera, pas à spéculer. Je pense que c’est un plan très attrayant, non seulement pour les joueurs, par la façon dont nous nous entraînons qui est clairement conditionnée par cet objectif, mais aussi pour les supporters, qui savent que nous allons aller à Newcastle et que nous allons jouer notre jeu, qui sera la même que celui que nous avons essayé de jouer tous les jours au Parc des Princes. Il n’y a pas de changement si nous jouons à domicile ou à l’extérieur. C’est autre chose si nos adversaires sont meilleurs ou moins bons que nous. »

La place de la Ligue des Champions dans les plans de Luis Enrique

« Il y a huit équipes minimum de haut niveau qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Et elle ne récompense pas la régularité, ce n’est pas le championnat, ce n’est pas un tournoi où vous êtes le meilleur toute l’année. La Ligue des Champions dépend de la façon dont vous vous situez en phase de groupes. Nous parlons déjà en septembre, octobre, novembre, et pas seulement au mois de mars. Il faut être très bon maintenant pour se qualifier et ensuite être très bon en mars. Il y a beaucoup d’équipes à notre niveau qui veulent gagner. Nous sommes l’un des grands favoris à nous battre pour ce titre. C’est notre objectif. Après, on verra, la compétition remet tout le monde à sa place mais en termes de potentiel, je ne vois personne de mieux que nous. Je le dis sincèrement. J’en vois beaucoup qui nus égalent et il faut essayer d’aller à cette compétition en donnant le maximum pour avoir des vraies options. Mon approche est une chose mais la vérité en est une autre et ce n’est pas une obsession, c’est une illusion, et nous devons être très ambitieux parce que les gens qui ont peur n’écrivent rien. Il n’y a pas lieu d’avoir peur dans le football. »