À la veille du match de Ligue des champions face à l’AC Milan, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant le choc entre l’AC Milan et le PSG en Ligue des champions. Premier de son groupe, le club parisien voudra confirmer sa forme du moment face à une équipe milanaise en difficulté mais dans l’obligation de faire un résultat pour encore espérer à une qualification pour la suite de la compétition. Présent en conférence de presse ce lundi, le coach des Rouge & Bleu, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias.

Comment sent-il ce match face à Milan ?

« Je suis toujours optimiste comme tous les entraîneurs. On va affronter un adversaire difficile dans un stade qui est mythique. Même si c’est un groupe qui est difficile et une journée qui peut être très importante pour l’issue du groupe, je suis optimiste parce que je vois les joueurs qui ont envie de commencer ce match. »

Avec la victoire 3-0 à l’aller, ça rend la préparation du match plus facile ou piégeur ?

« Je pense que le plus logique est d’oublier le match aller parce que c’est un match complètement différent. Evidemment qu’on a analysé des choses du match aller pour se préparer à celui-ci, mais on a une idée très claire de ce que l’on veut faire peu importe ce qui s’est passé avant. L’envie est d’avoir plus le ballon que l’AC Milan et de se créer plus d’opportunité. On sait ce que l’on veut faire et on continue à ne rien changer avec notre objectif, même si c’est un objectif difficile face à un adversaire très fort, qui a une grande histoire, un grand passé et qui a aussi besoin de points dans ce groupe comme les autres équipes. »

🗣️ | Luis Enrique 🇪🇸 en conférence de presse :



« Je pense que ce qui est le plus logique c’est d’oublier le match à Paris, ce sera un match totalement différent demain, nous avons une idée très claire de ce que nous voulons faire, nous voulons contrôler le ballon, beaucoup plus… pic.twitter.com/mw0V7CdseJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 6, 2023

Ce qui reste à améliorer dans son équipe ?

« Je suis toujours content de l’attitude de mon équipe depuis le premier match. C’est sûr que lorsqu’on gagne les matchs on peut penser que les choses ont été mieux faites mais honnêtement je suis content de ce que l’on fait. Il y a toujours des choses à améliorer. Dès le premier jour, j’ai vu une équipe qui avait une très bonne attitude. Je pense que le progrès est évident, l’équipe s’est améliorée, il y a plus de mécanismes. Ils sont aussi en mesure de faire plus de choses sur le terrain. Ce qui compte surtout c’est que l’équipe a toujours lutté depuis le début. Après, c’est vrai que parfois on perd, ça peut arriver, mais c’est toujours cette attitude de lutter qui est pour moi un aspect clé du groupe. »

A-t-il encouragé Zaïre-Emery à être plus décisif comme lors des derniers matchs ?

« Warren c’est un diamant pour nous. C’est sûr qu’il est encore très jeune donc il a forcément des choses à améliorer. En plus de ses caractéristiques physiques et techniques, il a cette capacité à jouer en fonction de ses coéquipiers, à savoir où se situer sur le terrain. Nous, on occupe différents espaces et il a une capacité qui est de savoir où se déplacer pour les autres. Donc forcément c’est facile d’entraîner un joueur comme lui car il a vraiment cette caractéristique innée. Autre chose qui le démarque c’est qu’il est vraiment humble, je pense que ça vient de son éducation qui a dû être de grandes valeurs. C’est le meilleur patrimoine héritage que peuvent vous donner vos parents. »

🗣️ | Luis Enrique 🇪🇸 sur Warren Zaïre-Emery 💎 en conférence de presse :



« Warren est un diamant, avec beaucoup de choses à améliorer, mais en plus de ses qualités techniques et physiques il arrive à jouer en fonction de ses coéquipiers, il sait toujours où sont ses coéquipiers… pic.twitter.com/5as8rLEQ9G — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 6, 2023

Comment est l’état d’esprit de Donnarumma ?

« Plus que vraiment en parler, on en a rigolé parce que c’est quelque chose qui est habituel dans le football et que l’on retrouve souvent. Il a déjà joué ici avec l’équipe nationale. C’est quelque chose qui est normal dans le foot, il y a pleins d’autres grands joueurs qui ont vécu cette situation. Je pense que la meilleure manière est de dépasser cela et de ne pas le voir comme une difficulté en plus. Je pense qu’il n’y aura pas de problème particulier. »

Le côté gauche de Milan est le plus dangereux avec Théo Hernandez et Leão, a-t-il préparé quelque chose face à ce danger ?

« Evidemment qu’avant n’importe quel match, on étudie toujours comment joue l’adversaire et quels sont les joueurs les plus décisifs. Mais nous, on a toujours un objectif qui est très clair qui est de faire notre match. L’objectif c’est que ce soit eux qui s’adapte à nous. Les moments où il faudra que nous on adapte notre jeu à eux c’est dans les phases sans ballon et l’objectif est de le récupérer le plus vite possible. Je suis sûr que mes joueurs ne sont pas distraits par le fait de se dire qu’on va faire quelque chose de différent. Non, on pense toujours à la même chose. Evidemment, il va falloir le faire de la meilleure manière possible pour réussir à l’emporter demain mais l’objectif avec ballon est très clair et sans ballon c’est de le récupérer le plus tôt possible. »

A-t-il remarqué la progression balle au pied de Donnarumma ?

« Il n’y a pas seulement cet aspect, je pense que tous les joueurs s’améliorent sur différents aspects. C’est aussi notre objectif que tous les joueurs réussissent à améliorer leurs qualités individuelles et pas seulement par rapport au collectif. Ce que vous dites sur Donnarumma, ça vaut aussi pour Keylor (Navas) et Arnau (Tenas). Moi, je serais heureux si tous les joueurs ont aussi progressé de manière individuelle parce que c’est un travail qu’on fait collectivement mais aussi individuellement pour chaque joueur. »

Qu’a-t-il apporté à cette équipe du PSG ?

« Pour savoir quels sont les résultats, il faut attendre la fin de la saison pour voir ce que l’on a bien fait. Comme entraîneur, je suis très satisfait de ce que je vois, de l’attitude de l’équipe. Je suis très satisfait mais il faut toujours s’améliorer. »