Luis Enrique maître de la possession en Europe

Les supporters du PSG l’attendaient depuis beaucoup trop longtemps. Cette fameuse « ADN PSG » complètement disparue ces dernières années. Au cœur d’un club qui ne reconnaissait plus, orienté sur un quotidien extra-sportif toxique, cette saison est synonyme de renouveau. Et si le PSG avait enfin trouvé le vrai Messie ? L’arrivée de Luis Enrique à la tête de l’équipe première du Paris Saint-Germain résonne comme une libération pour les joueurs et les supporters. L’entraîneur espagnol arrive avec des valises pleines de tactique, avec comme objectif de donner vie à cet effectif recomposé. Terminé les joueurs stars et ceux qui ne donnent pas toute leur énergie à défendre les couleurs Rouge & Bleu. Les dirigeants parisiens ont reconstruit une équipe adaptée au nouveau coach, qui a des idées bien précises de la détermination attendue.

Une histoire de possession

Un seul mot en bouche : possession. Après ses passages à la tête du FC Barcelone et de la sélection espagnole, au PSG la mission n’était pas gagnée d’avance pour Luis Enrique. Depuis plusieurs années, les supporters se plaignent d’une nonchalance collective quand il s’agit de porter le ballon, dans le pressing et la récupération. En ce début de saison, les supporters parisiens peuvent être ravis. En seulement quelques semaines, et avec des conditions de travail optimales, « Lucho » a installé son propre style de jeu, au plus grand bonheur des fans. Une patte qui s’affirmant donc dans la possession, et qui fait déjà ses preuves dans les statistiques. Selon Data’Foot, le PSG se place en tant qu’équipe affichant le plus gros pourcentage de possession en Europe avec 72.3%. C’est 3% de plus que le FC Barcelone (69.3%), deuxième au classement des clubs possessifs du ballon.

Un taux de possession inédit au PSG, qui voit aussi ses statistiques de construction de jeu évoluer. Paris se positionne comme club qui contrôle le plus les 30 mètres adverses (76.1%). À titre de comparaison, c’est presque 6% de plus que Manchester City, 2e équipe du classement de cette statistique, avec 70.4%. Autre démonstration de la qualité de jeu installée par Luis Enrique, le Paris Saint-Germain est l’équipe européenne qui enchaîne le plus de fois 10 passes de suite avec 178 successions depuis le début de saison. Les hommes de Pep Guardiola sont aussi les deuxièmes de ce classement, avec 144 transmissions d’affilé. Un rythme de croisière très prometteur, d’autant plus que l’implication ne diminue pas lors des grandes rencontres, mais au contraire, s’intensifie.