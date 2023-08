Plus d’un mois après son arrivée au PSG, Luis Enrique a eu le temps de s’acclimater à son groupe et la vie parisienne. Un paramètre important pour le technicien espagnol comme il le souligne dans son entretien avec PSG TV, dans lequel il répond à différentes questions dont celle sur la relation avec ses joueurs.

Pour le média officiel du Paris Saint-Germain, Luis Enrique est revenu sur ses premiers pas en tant que coach parisien, et a donné son sentiment concernant son sentiment : « Je dois dire que mon retour est très positif. Nous sommes très heureux d’avoir accepté l’offre du PSG et d’être ici. La vérité c’est que nous vivons cette expérience avec beaucoup de joie. Cela fait … un mois que nous sommes ici, tout a été très intensif avec la tournée estivale. Mais nous nous sentons très bien, nous sommes très bien, très heureux et enthousiastes. Il faut un peu de temps pour apprendre à se connaître, pour qu’ils apprennent à te connaître, toi et ton équipe. Mais nous avons été reçus d’une manière merveilleuse et nous nous y sommes beaucoup plu. Nous sommes arriver avec la ferme intention d’arriver avec un projet à développer. Pour cela, nous avons besoin de plus de jour, de plus de temps pour que l’équipe comprenne ce que nous voulons en tant qu’entraîneur mais aussi la coexistence, la coexistence de toutes les personnes. Nous sommes nombreux ici à travailler pour le bien du club et pour aider les joueurs« . Si son style de jeu est reconnaissable, l’homme et le manager qu’il est, est lui moins connu. Au micro de PSG TV, Luis Enrique a répondu à la question de quel entraîneur est-il : « Je suis un coach qui communique beaucoup à ses joueurs, mais je fais aussi attention au message que je leur transmets. On ne peut pas être tous les jours en train de leur parler. Et puis nous ne parlons pas que de tactique. Nous parlons de la vie. Nous parlons de valeurs. Nous parlons de situations personnelles. Nous parlons de ce que signifie faire partie d’un club comme le Paris Saint-Germain. Nous parlons de la famille. Ce sont les mêmes valeurs. Le football et le sport créent des situations très similaires à la vie, où l’on est souvent heureux, parfois triste. En général, c’est agréable, intéressant et il y a beaucoup de moments pour observer, pour parler, pour corriger et un peu pour transmettre au joueur l’idée du football que nous avons. La vérité, c’est qu’il s’agit d’un projet très intéressant et magnifique« .

Image : PSG.fr

Dans la continuité du sujet, Luis Enrique a également fait part de l’importance dans son esprit de l’humain, au moins autant que le joueur : « Avant d’être des joueurs de football, ce sont des hommes. Nous qui avons plus d’expérience, nous essayons de les informer sur le fait qu’il y a de nombreuses façons de s’amuser tout en devenant un joueur unique et incontestable. Pas seulement quand vous jouez d’ailleurs, mais aussi quand vous êtes dans le vestiaire, quand vous êtes dans les tribunes, quand vous êtes blessé. Je pense qu’il est important de transmettre différentes valeurs aux joueurs. Et puis pour moi, c’est très important d’entendre des rires à l’entraînement. Lorsque vous devez travailler, que vous le faites à une intensité maximale, vous devez essayer d’apprécier votre quotidien, votre vie de footballeur, parce qu’elle est très courte. Je suis quelqu’un d’exigeant, et évidemment, ce que j’aime le plus, c’est la compétition et la victoire, comme nous tous dans le monde professionnel. Mais le lien avec mes joueurs est aussi important, non seulement avec ceux qui jouent le plus de matches, mais aussi avec ceux qui ne jouent pas. J’essaie de les aider au maximum. J’aime être en relation avec mes joueurs, j’aime être proche mais en même temps exigeant. Et c’est mon métier. Ma règle, c’est de vivre les choses avec passion. Je suis comme ça« .

Le nouvel entraîneur du PSG a ensuite été interrogé sur son premier objectif en prenant la tête du club de la capitale : « Ma priorité est d’abord de créer des liens sur le terrain entre les joueurs et de trouver des connexions entre eux. Au début, il s’agit d’informer mes joueurs sur les bases, les choses importantes, les choses indiscutables et la manière dont nous devons nous comporter sur le terrain. Ensuite, la progression vient des séances d’entraînement, des matches, en voyant ces liens entre les joueurs, et en s’adaptant à ce qui se passe sur le terrain, en attaque et en défense, en fonction de l’adversaire, mais surtout en fonction de notre idée du jeu. Il n’y a pas une séance d’entraînement qui ne vise pas à améliorer ces situations de jeu et à les entraîner. Cela étant, nous n’en sommes qu’au tout début. Je dirais qu’il y a beaucoup à faire, beaucoup à améliorer, beaucoup à analyser, mais ce sont des premiers pas très excitants« . A l’occasion de la première journée de Ligue 1 Uber Eats (0-0 vs Lorient), Luis Enrique a eu l’opportunité de s’assoir sur le banc du Parc des Princes pour la première fois en tant qu’entraîneur parisien. L’occasion pour l’ancien sélectionneur de La Roja de partager son sentiment sur l’antre du PSG : « C’était surprenant ! J’ai beaucoup aimé l’ambiance. Même à l’échauffement, quand nous étions encore dans les vestiaires, on entendait les chants du stade. On a adoré. Maintenant, on espère seulement rendre cette joie et cette passion en pratiquant un bon football, en marquant des buts et en remportant des victoires. C’est notre objectif. Est-ce que c’est une pression ? Non. Moi, je considère la pression à ce niveau comme un privilège et ce privilège, si vous n’êtes pas prêt à le supporter, vous feriez mieux de quitter le football professionnel. Pour moi, c’est un grand avantage« .

L’entretien est à découvrir en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.