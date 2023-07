Présenté en tant que nouvel entraineur du Paris Saint-Germain il y a plus d’une semaine, le mercredi 5 juillet 2023, Luis Enrique a déjà pris ses fonctions en début de semaine. La reprise pour les non internationaux a bien eu lieu, sous la direction du coach espagnol, et ce dernier a donné une interview pour le site du PSG. Dans cet entretien, Lucho Enrique se définit en tant qu’entraineur, explique les raisons qui l’ont amené à devenir le nouveau coach des Rouge & Bleu, décrit le nouveau Campus de Poissy et exprime ses ambitions avec le club de la capitale.

« Bonjour. Tout d’abord je voudrais remercier le club, le président et le directeur sportif pour la confiance qu’ils me donnent. Je suis ravi de cette confiance et d’être ici. Je ne parle pas encore français mais j’ai commencé à l’étudier« . Les premiers mots, en français, de Luis Enrique en conférence de presse, le mercredi 5 juillet 2023 ont retentit sur la planète football et la sphère médiatique qui entoure le Paris Saint-Germain. Depuis, le technicien espagnol a pris possession des lieux, au Campus PSG de Poissy, et a effectué ses premières séances d’entrainement avec les non internationaux du club en début de semaine. Aujourd’hui le nouveau coach des Rouge & Bleu donne une interview pour le site du PSG, et y explique ses choix, ses intentions et ambitions pour le club de la capitale.

Les dirigeants ont une idée très claire de l’équipe qu’ils veulent bâtir, du projet qu’ils veulent construire en s’appuyant sur les ressources dont dispose le Paris Saint-Germain. […] En partant de là, je pense que ce projet réunit tout ce qui est nécessaire pour un entraîneur de mon niveau. Luis Enrique pour psg.fr

En premier lieu, Luis Enrique a été interrogé sur son acclimatation au club : « Je suis très heureux, très fier et impatient de commencer. Tout est nouveau et quand c’est nouveau, c’est comme si vous sortiez de votre zone de confort. Mais je suis motivé parce que c’est un nouveau pays, une nouvelle ville, de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes avec lesquelles il faut cohabiter, une nouvelle équipe. Beaucoup de nouvelles choses, mais tout cela est très positif et comme je l’ai dit, j’ai vraiment hâte de commencer.«

Les raisons qui ont poussé le technicien espagnol sont multiples, mais la raison principale : « C’est que les dirigeants ont une idée très claire de l’équipe qu’ils veulent bâtir, du projet qu’ils veulent construire en s’appuyant sur les ressources dont dispose le Paris Saint-Germain. Et je ne parle pas seulement des ressources économiques, je pense aussi aux ressources en termes d’infrastructures. En partant de là, je pense que ce projet réunit tout ce qui est nécessaire pour un entraîneur de mon niveau.«

La question qui taraude l’esprit de nombreux supporters, c’est celle du jeu. Quels style le PSG va adopter ? « Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le Paris Saint-Germain.«

La présence de « stars » au sein de l’effectif est souvent une difficulté pour n’importe quel coach, mais aussi une source de motivation : « Tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont de grands joueurs : les jeunes qui viennent du centre de formation, s’ils ne le sont pas encore, le deviendront, ceux qui sont déjà là, ceux qui ont été recrutés par le club, les stars que nous avons déjà dans l’équipe. Mais pour construire une équipe, il faut un mélange de tout cela et un entraîneur qui y croit. Et dans ce cas, moi je suis totalement convaincu que l’on va réussir« . A noter, qu’en répondant à cette question des grands joueurs, Enrique parle en premier lieu des jeunes issus du centre de formation !

Lucho est le premier entraineur à inaugurer le nouveau centre d’entrainement du Paris Saint-Germain, le Campus PSG à Poissy, une chance pour l’ancien sélectionneur de la Roja : « Quelle chance c’est ! J’arrive sans avoir rien fait et je suis le premier à bénéficier de ce Campus, je suis même la première personne à avoir dormi ici. Je me répète, mais quelle chance, vraiment, c’est quelque chose que j’apprécie à sa juste valeur. Les entraîneurs qui aiment pratiquer un football offensif ont besoin de terrains et d’installations de haut niveau et ici c’est tout simplement merveilleux de ce point de vue. Peu de clubs dans le monde possèdent de telles installations et je pense qu’elles sont à la hauteur de ce qu’est le Paris Saint-Germain. En tout cas, comme je l’ai dit, je suis vraiment très heureux d’être le premier à pouvoir les utiliser.«

L’objectif du PSG version Enrique est clair, le beau jeu : « Mon objectif, c’est que les supporters du Paris Saint-Germain soient fiers de leur équipe, qu’ils soient fiers de ce qu’ils voient sur le terrain, qu’ils apprécient le spectacle. Et ils l’apprécieront s’ils voient des efforts, du travail, une équipe qui attaque bien et qui défend bien, une équipe qui joue ensemble, un groupe uni. S’ils aiment ça, et je suis sûr que c’est le cas, alors ils seront fiers de leur équipe.«

Enfin, le nouvel entraineur des Rouge & Bleu s’est exprimé sur le Parc des Princes, son futur nouveau jardin : « C’est effectivement un stade que je connais très bien pour y avoir souffert en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur. C’est un stade très compliqué pour les équipes adverses et j’espère qu’il le sera encore plus. Plus il y aura d’unité entre les membres de l’équipe, plus il y aura d’unité avec nos supporters, avec nos fans, et mieux ce sera pour nous. La saison dernière, l’équipe a perdu pas mal de points à domicile. Nous devons être pratiquement invincibles à domicile et pour cela, nous avons besoin de nos supporters. Mais avant de demander quoique ce soit, il faut savoir donner. Nous devons donner à nos supporters l’envie de nous encourager et de profiter de notre football.«