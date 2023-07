PSG : Neymar en avance sur le chemin du retour ?

Le PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement, et Neymar celui du retour sur les terrains. En effet, la première partie de l’effectif Rouge & Bleu, n’ayant pas pris part aux matchs internationaux du mois de juin dernier, ont d’ores et déjà découvert les nouveaux terrains d’entraînement à Poissy (78). Parmi ces éléments, Neymar répond présent.

Depuis ce lundi 10 juillet, Luis Enrique dirige ses premiers entraînement en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. Entre les non-internationaux au mois de juin dernier, les jeunes joueurs, les blessés et les joueurs ayant vocation à quitter le club, le technicien espagnol bricole pour le moment afin d’organiser les meilleures séances possibles dans le tout nouveau centre d’entraînement du club de la capitale. Par ailleurs, l’ancien technicien du FC Barcelone a également eu l’occasion de recroiser la route de Neymar, six ans après leur aventure commune en Catalogne. Le Brésilien, qui revient de son opération à la cheville réalisée au mois de mars dernier, est présent à Poissy (78) depuis le début de cette semaine. Si son retour à la compétition est attendu pour le mois de septembre selon les derniers échos de la presse, le numéro 10 du PSG a fait un grand pas aujourd’hui sur le chemin du retour.

Au cours de cette semaine de reprise, quelques interrogations autour de l’état de santé de Neymar s’ébruitaient. Cependant, les images publiées par le Paris Saint-Germain sur ses réseaux officiels, démontrent une avancée dans le protocole de retour du Brésilien. En effet, en plus d’avoir répondu présent pour les tests physiques et le travail en salle, Neymar a pu retoucher le ballon aujourd’hui. Si l’intensité n’est pas encore au rendez-vous, le meneur de jeu parisien a tout de même poursuivi son protocole de reprise en extérieur et donc avec ballon. Un signe bien encourageant. Par ailleurs, Nordi Mukiele, lui aussi opéré au mois d’avril dernier, était présent aux côté de la star brésilienne.