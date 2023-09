Le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison face à l’OGC Nice (2-3). Mais pas de quoi inquiéter le coach parisien, Luis Enrique.

Le PSG entame une série de matches importants. Et cela commençait dès ce vendredi avec la réception de l’OGC Nice, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Mais, les Rouge & Bleu sont tombés dans le piège niçois avec une défaite logique (2-3). Pas de quoi préparer au mieux les prochaines échéances face au Borussia Dortmund (19 septembre) et l’Olympique de Marseille (24). Et après la rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, s’est exprimé sur le revers de son équipe, dans des propos accordés à Prime Video et en conférence de presse d’après-match. S’il tient à saluer la performance des Aiglons, le technicien espagnol ne s’inquiète pas pour sa formation.

Comment expliquer cette défaite

« C’était un match difficile, dès le début. On connaissait Nice, c’est une très bonne équipe, ils sont costauds et forts. Ils savent souvent garder le ballon. On avait besoin de presser très haut et je pense qu’ils méritent la victoire. »

Est-il inquiet par rapport aux prochains matches ?

« Non. Il faut gagner ce genre de matches. Après les trêves internationales, c’est toujours difficile de gagner, les joueurs reviennent de leur sélection donc c’est dur. On n’a pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner ensemble. Certains sont revenus hier (Ugarte et Marquinhos, ndlr), mais on ne peut pas trouver d’excuses. On doit progresser. »

Les nombreux internationaux en sélection, l’une des raisons de cette défaite ?

« Ce n’est pas une excuse, mais c’était très difficile face à Nice, qui n’avait perdu aucun match. J’aime beaucoup la façon de jouer de Francesco Farioli (le coach de l’OGC Nice, ndlr). Ils ont joué un très bon match. On a essayé de les presser haut, on l’a fait plusieurs fois d’une bonne manière mais ils ont été forts. Ils ont pris l’avantage avec des occasions de but. Il faut les féliciter et nous, on doit progresser. Je suis content de la performance de l’équipe. Quand vous vous donnez à 100%, de quoi voulez-vous que je me plaigne. On doit progresser, on le sait mais je ne m’inquiète pas. »

Les nombreuses occasions concédées

« C’est le football, que l’adversaire se crée des occasions. Ils ont été plus réalistes, plus entreprenants que nous. Je suis content, plus qu’après Lyon (4-1), car j’ai vu des joueurs lutter jusqu’à la dernière minute. On doit tous progresser, à commencer par moi. J’ai apprécié le comportement de mes joueurs. »

Inquiet à J-4 de la Ligue des champions ?

« Si on parle des trois buts, deux ont été déviés par nos défenseurs. Mais ce n’est pas une excuse. Nice mérite sa victoire. Je ne suis pas inquiet, j’ai vu les supporters nous supporter à 1-3. On jouera mieux mardi, je suis optimiste. »

Craint-il une Mbappé dépendance ?

« Non pas du tout. J’ai une équipe où tous les joueurs de la ligne offensive peuvent marquer. Mbappé marquera toujours c’est dans son ADN, mais les autres aussi. »

Au micro de PSG TV, Luis Enrique s’est de nouveau exprimé sur cette défaite face aux Niçois : « C’était une équipe très difficile, avec une projet de jeu très attrayant. Je dois féliciter leur entraîneur, Francesco Farioli, pour ses idées, très similaire à ce que j’aime en tant qu’entraîneur. Je pense que l’équipe n’était pas aussi fraîche que d’habitude. Physiquement, je pense qu’ils nous étaient supérieurs et ensuite ils ont été très bons dans toutes les situations de contre-attaque et, enfin, je pense que c’est mérité cette victoire pour Nice. Je pense que l’équipe a ressenti ce premier but. C’est aussi un but où nous sommes malchanceux parce qu’il y a deux arrêts, ils ont tiré deux fois, ça touche un de nos défenseurs, ça rentre bizarrement, mais je ne veux pas non plus me trouver d’excuses. Nous devons élever notre niveau de jeu si nous voulons vraiment être compétitifs lors des prochains matches. A commencer par l’entraîneur. »