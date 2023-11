Le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle déroute en Ligue des Champions mardi dernier contre l’AC Milan. On a pensé à tort que le revers contre Newcastle allait permettre aux Parisiens de tirer des enseignements de ce genre de match à l’extérieur. Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du club parisien, est autant déçu que les supporters de la prestation collective de cette équipe. Mais il s’est penché sur un joueur en particulier, qui selon lui, pénalise l’équipe depuis le début de la saison.

« Skriniar est le maillon faible de cette équipe »

« Le marquage sur Giroud de Skriniar n’était pas à la hauteur. Peu importe ce que vous pouvez dire, Skriniar est le maillon faible de cette équipe et de cette défense du PSG ! Que vous soyez d’accord ou non avec moi, j’assume mes propos et nous pouvons passer à autre chose », a déclaré Luis Fernandez sur beIN Sports après avoir analysé la rencontre face à l’AC Milan.

Avant son arrivée au PSG, Milan Skriniar a toujours été décrit comme étant un véritable roc défensif. Depuis qu’il a posé ses bagages dans la capitale française, on lui trouve plus de faiblesses que de points forts. Il est souvent mis à mal dans les duels aériens malgré ses 1m87. Le Slovaque est aussi en difficulté dans la gestion de la profondeur où sa lenteur n’aide clairement pas face à des joueurs rapides comme Leao.

