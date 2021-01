Le seul mouvement du côté des arrivés au PSG en cette fin de mercato hivernal pourrait être celle de Dele Alli. Le milieu offensif ne joue pas du tout avec Tottenham et lui serait prêt à quitter les Spurs pour rejoindre le PSG et son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino. Mais du côté anglais, on ne veut pas forcément entendre parler d’un départ de Alli – surtout Daniel Levy, le président et propriétaire du club londonien. Mais beaucoup se demandent pourquoi une telle transaction alors que le PSG est bien fourni en attaque. C’est également l’avis de Luis Fernandez même s’il trouve que la piste Alli est un choix intéressant. “Tu as déjà un quatuor – Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi – et tu as Sarabia, ça en fait cinq soit pour quatre places ou pour trois. C’est un joueur qui joue à la place de qui ? Di Maria ou Neymar. Quand je te dis Di Maria, il y a encore Sarabia, rappelle Fernandez pour BeIN Sports. Là, tu en rajoutes un de plus. Après, ça dépend de la gestion sportive, de ce que souhaite l’entraîneur. du directeur sportif et du club. Après, je ne suis pas contre une arrivée d’un joueur. Mais un joueur qui n’a pas eu beaucoup l’occasion de jouer à Tottenham. Ce n’est pas à moi de faire ce choix mais l’arrivée de Dele Alli c’est un choix intéressant pour que l’équipe puisse être encore plus forte.“