Le PSG a-t-il besoin de se faire prêter Dele Alli ? L’international anglais pourrait-il se faire une place au milieu des fines gâchettes parisiennes ? Ces questions sont légitimes. Interrogé lors de L’Equipe du soir sur le sujet, le journaliste Damien Degorre a confirmé que c’était dans les tuyaux sans comprendre pourquoi le PSG envisageait cette alternative courtermiste. Car il s’agirait d’un prêt sans option d’achat.

“Un accord entre le PSG et Tottenham pour Dele Alli ? Je n’infirme pas mais je ne confirme pas non plus. A ma connaissance il n’y a pas d’accord. C’est une situation qui est quand même difficilement dénouable. Il faut qu’il soit remplacé numériquement à Tottenham. Je ne crois pas à la piste Eriksen. Mais Mourinho veut un joueur même s’il ne fait pas jouer Dele Alli, ou dans les compétitions de moindre importance. Et puis je ne vois pas l’intérêt sportif pour le PSG en le prenant six mois. A la limite, si c’était un investissement pour trois ans et demi, ou quatre ans et demi… puisque c’est encore un jeune joueur. Mais là, pour six mois, avec le nombre de joueurs qu’il y a au PSG… En tout cas, c’est dans les tuyaux, ça c’est sûr.”